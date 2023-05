Uomini e Donne, la reazione di Maria De Filippi davanti a tutti. Nelle ultime settimane ad attirare la luce dei riflettori è stato senza alcun dubbio il cavaliere tarantino. Stiamo parlando proprio di Riccardo Guarnieri, che sembra davvero andarsele a cercare. Una polemica dietro l’altra su di lui, non ultimo in seguito alla decisione di interrompere definitivamente la conoscenza con Mariangela. Una decisione che non è stata presa bene dal pubblico che continua a diffidare della volontà reale nel cavaliere si legarsi sentimentalmente a una donna. Forse per paura? Eppure qualcosa di più in tal senso sembra essere accaduto.

Maria De Filippi sgrida Riccardo Guarnieri davanti a tutti. Ebbene si, dopo tante polemiche arriva anche il rimprovero della padrona di casa di Uomini e Donne. E se interviene lei, evidentemente, i motivi non mancano. Sembra che il cavaliere tarantino abbia definitivamente chiuso la frequentazione con Mariangela: una scelta che in molti non avrebbero compreso. “Forse non è capace di reggere un rapporto normale”, sottolinea qualcuno.

Maria De Filippi sgrida Riccardo Guarnieri davanti al pubblico di UeD: “Questi istinti animaleschi dovresti tenerli a freno!”

Ma le novità non finiscono qui. Infatti il cavaliere tarantino sembra aver anche deciso di voltare pagina e conoscere più da vicino Giusy. Come forse alcuni di voi già sapranno, dama e cavaliere sono andati incontro a un rapporto intimo, ma poi? Riccardo Guarnieri anche questa volta ha deciso di fare un passo indietro, scaricando Giusy. Poi la pioggia di critiche al punto da richiedere anche l’intervento di Maria De Filippi che rivolgendosi al cavaliere ha detto: “Questi istinti animaleschi dovresti tenerli a freno! La curiosità te la togli condividendo la notte?”.

E ancora: “Tu eri andato per quello. Sto dicendo perché c’era questo bisogno? Quello che lei sta cercando di dirti è che tu a lei piacevi. Il fatto che tu piacessi a lei è sicuro a tutti. Non c’è bisogno della notte insieme per capire”. E anche la dama non poteva che essere d’accordo con il punto di vista della padrona di casa: “Sei un uomo diverso da quello che pensavo, ho sprecato le mie giornate. Incasso e vado a casa, sono contenta di me stessa perché mi rispetto. Non mi hai parlato più e vai anche fiero di questo atteggiamento? Ti classifichi da solo”.

Insomma, anche questa volta per Riccardo Guarnieri non è finita bene. Il cavaliere è apparso visibilmente imbarazzato e ha dovuto incassare il duro colpo. “Certo che una donna che dopo tre giorni si fa vedere nuda in video chiamata… quindi perdonami non mi va di essere offeso da te “, avrebbe replicato il cavaliere. Come andrà a finire tutto questo?