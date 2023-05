Uomini e Donne, arriva il cambiamento. Il dating show di Maria De Filippi va incontro a una novità che tocca da vicino il cast. Gira sul web l’ipotesi che tirerebbe in ballo una vera e propria new entry che potrebbe affiancare Tina Cipollari e Gianni Sperti, la cui presenza nel salotto televisivo non sembra essere messa in discussione. Le indiscrezioni sul programma, a ben vedere, non fanno che alzare l’asticella delle aspettative in vista del lancio della prossima stagione televisiva. Lo start? Le nuove registrazioni di Uomini e Donne ricominceranno a fine agosto, mentre per la messa in onda il pubblico dovrà attendere metà settembre.

Nuova opinionista a Uomini e Donne. Anunciata la prima indiscrezione sul dating show di Maria De Filippi pronto ad andare incontro a un cambiamento. La notizia resta ancora sospesa tra le tante ipotesi che riguardano il programma, eppure sembra essere quella più chiacchierata. Da quanto si apprende potrebbe farsi avanti la possibilità di vedere un nuono volto nel ruolo di opinionista, pronto ad affiancare la storica coppia televisiva Cipollari-Sperti.

Nuova opinionista a Uomini e Donne. La decisione di Maria De Filippi dopo il confronto

I due storici opinionisti del programma sono stati confermati per la gioia del pubblico, ma i due potrebbero non essere da soli. Curiosi di scoprire il nome della new entry candidata a fare parte dello staff della trasmissione più seguita di sempre? Ecco soddisfatta la vostra curiosità. Infatti tra i nomi dei candidati ad occupare il ruolo ci sarebbe quello di Giulia De Lellis.Sembra che la decisione sia ad un passo. E che, di più, Maria avrebbe avuto un confronto con alcuni membri dello staff. Si tratta di voci di corridoio, e quindi non confermate, ma i ben informati sono sicuri che la verità non sia troppo distante. In ogni caso è bene ribadire che la notizia dovrà andare incontro a un’effettiva conferma. E se pensate che sorprese siano finite, vi sbagliate.

Infatti, oltre all’ipotesi sull’entrata in scena di un nuovo opionista, il programma potrebbe contemplare anche significativi ritorni. Ed è questo il caso del cavaliere Giorgio Manetti, toscano doc ed ex fiamma che ha lasciato il segno nel cuore della dama torinese Gemma Galgani. A proposito dell’ex coppia, il settimanale Nuovo Tv ha diffuso la notizia più curiosa: “L’ex cavaliere è pronto a tornare nel programma dove la sua ex cerca ancora l’uomo giusto. Lui ha dichiarato di averla perdonata. Ora tra i due ricominciare non è più un sogno“.

Giorgio Manetti avrebbe dunque deciso di perdonare Gemma, queste le sue parole in merito che andrebbero a confermare oggi quanto rivelato sul settimanale: “Lei è stata una piacevolissima frequentazione. Avrei voluto più tempo a disposizione per stare con lei, così avrei scoperto quello che sarebbe potuto succedere tra noi”. Sarà davvero il caso di parlare di un ritorno di fiamma? Solo il tempo riuscirà a fornire al pubblico le dovute risposte.