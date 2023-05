Uomini e Donne è appena finito e non c’è stato neppure tempo di salutarsi che Gemma Galgani ha rilasciato una dichiarazione bomba sul nuovo vero amore (che nuovo non è). Nelle settimane scorse Gemma è stata pesantemente presa di mira tanto che più di qualcuno era arrivato a chiedere l’allontanamento della dama dallo studio. Proprio Gemma Galgani sembra la destinataria della decisione improvvisa alla quale Maria De Filippi sta pensando per dare una sterzata a Uomini e Donne. Tradotto: Gemma potrebbe essere messa alla porta.

Maria non conferma ma l’esperto di gossip Alessandro Rosica ne è convinto. “Io penso che Gemma ormai sia scaduta e sia agli sgoccioli”. ha scrittoNelle ultime puntate prima della pausa Gemma ha chiuso la frequentazione con Elio con il quale non sono mancate frecciate una sorprendente alleanza con Tina Cipollari e Gianni Sperti che hanno dimostrato di non gradire troppo la presenza del cavaliere.





Un atteggiamento che generato una levata di scudi in favore di Elio: “Elio sa bene quello che fa e quando sai quello che fai e hai un minimo di intelletto riesci a tenere testa a tutto lo studio come fa lui! Provano a infangarlo ma non ci riescono perché parla con senso logico il signore, logica che invece manca nelle argomentazioni degli altri”. E, dall’altra parte, critiche feroci a Gemma Galgani.

“Gemma sei ridicola e buffona come ti permetti di buttare l’acqua in faccia ad Elio fossi stata io al suo posto ti avrei fatto la doccia. Vai a casa che ormai non ti sopporta più nessuno solo Maria”. E ancora: “Gemma imbarazzante perfino l’acqua in faccia, che livelli. Menomale che mia nonna non è così!”. Gemma Galgani, da parte sua, è tornata a parlare dell’amore per Giorgio Manetti.

Quando le è stato chiesto se secondo lei ci sono possibilità per un ritorno di fiamma tra lei e Giorgio, Gemma ha risposto: “I grandi amori non si cancellano“. Una dichiarazione un po’ vaga che non sa né di conferma né di smentita, anche perché subito dopo la dama del Trono Over ha aggiunto: “Quando stavamo insieme, mi faceva sognare“. Giorgio Manetti, insomma, è quello che Gemma Galgano sognava e continua a sognare. Il suo ritorno in studio è senza dubbio quello che aspettava.