Uomini e Donne è iniziato da un mese circa e oltre a tanti nuovi protagonisti, anche i volti storici del programma sono tornati alla corte di Maria De Filippi per provare a trovare l’anima gemella. Per tutta l’estate il pubblico ha spiato ogni movimento di personaggi come Gemma Galgani, Riccardo Guarnieri, Roberta Di Padua, Armando Incarnato. Nel mirino anche Ida Platano perché data spesso in crisi col compagno Alessandro Vicinanza. E invece, come confermato in studio, tra loro le cose procedono a gonfie vele.

Non tutti i protagonisti appena nominati hanno fatto ritorno negli studi Elios di Cinecittà. Nessuna traccia di Riccardo Guarnieri e di Armando Incarnato. Sul primo si dice che stia frequentando una donna, anche se dalla sua bocca non è mai arrivato un commento in tal senso. Il cavaliere tarantino manca da UeD dallo scorso maggio e nonostante questo, continua ad essere uno dei personaggi più chiacchierati e seguiti del Trono Over. E il suo nome esce spesso.

Riccardo Guarnieri in lutto

Qualche giorno fa, per esempio, la sua ex Roberta Di Padua ha svelato un retroscena che risalirebbe ai tempi in cui lui frequentava Mariagrazia e Giusy a Uomini e Donne.Roberta Di Padua sostiene che il pugliese l’avrebbe corteggiata inviandole mazzi di fiori in anonimo, facendole credere di avere un ammiratore segreto. Poi, terminate le riprese del programma, si sarebbe rivelato. A questa rivelazione Riccardo Guarnieri non ha mai replicato. Anzi, è da parecchio che è sparito anche dai social.

Ma nelle scorse ore è tornato per condividere una notizia dolorosa, quella di un lutto che l’ha colpito. Dopo una lunga assenza, il cavaliere ha pubblicato un paio di Storie su Instagram per annunciare la scomparsa del nonno, un punto di riferimento per lui fin da quando era bambino e ringraziare anche i follower per l’affetto che gli hanno dimostrato in giornate così difficili per lui e per tutta la sua famiglia.

Prima la foto che ritraeva la sua mano che stringeva quella di un anziano, sulle note di D’amore si vive di Ennio Morricone e dall’emoticon delle dita incrociate in segno di speranza. Poi, qualche ora dopo, un video con il nonno: “Anche se è in dialetto, ho voluto pubblicare questo video per condividere con voi uno dei tantissimi momenti divertenti con mio nonno, che purtroppo non c’è più“, ha spiegato. E infine: “Voglio ringraziare tutti per i numerosi messaggi che sto ricevendo”.