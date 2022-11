UeD, Ida Platano: le prime parole dopo la scelta. Le anticipazioni del programma di Maria De Filippi rivelano come la dama abbia deciso di lasciare il programma con Alessandro Vicinanza. Un addio che se da una parte spiazza, dall’altra solleva chi accusava Ida di trattenersi volontariamente in studio oltre il dovuto alla ricerca di popolarità. Gli insulti, fuori luogo, non sono mancati nei suoi confronti. Come in questo caso. Scrive un’utente: “Mi dispiace che Ida sia una mia concittadina, tengo a precisare che le donne Palermitane non sono affatto volgari, sguaiate come lei”.



“Ritengo che Ida sia una donna patetica, immatura, incoerente, non idonea ad uomo come Riccardo, che nonostante le sue contraddizioni è un uomo elegante. Anche con Alessandro non funzionerà, perché lei è troppo infantile, pesante e vendicativa, arrogante. Lei non è l’acqua santa e gli altri sono sempre i cattivi”. E non finisce qui.

UeD, Ida Platano: le prime parole dopo la scelta. Come reagirà Riccardo?



Insieme a Ida viene colpita anche la redazione: “Gentile redazione di UeD ma che aspettate a cambiare registro? Sembra di essere al mercato con le comari che urlano!! E poi, onestamente, ci vorrebbe un minimo di dizione per qualcuno di loro. Ma in che idiomi si esprimono?”. E Ida? Sembra felice dopo aver abbandonato il programma.



“Belli miei come va? Io mi sono fermata un attimo, mangerò qualcosa. Sono molto contenta, davvero tanto tanto tanto”, ha confessato Ida chiacchierando sui social con i suoi estimatori, mostrandosi radiosa e felice più che mai. “Il cielo è grigio, ma noi non siamo grigi. Noi abbiamo il sole dentro”, ha proseguito ancora Ida che ha così rotto il silenzio dopo il suo addio al programma.



Insomma, la dama di Uomini e donne è apparsa essere super-felice e ormai la chiacchieratissima love story con Riccardo Guarnieri sembra essere archiviata per sempre. La storia con Alessandro, invece, sta procedendo nel migliore dei modi. A quanto pare non vedono l’ora di vivere a pieno il loro amore.

