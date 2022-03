Altra puntata piena di emozioni quella di Uomini e Donne andata in onda mercoledì 30 marzo su Canale 5. Al centro dello studio Ida Platano e Alessandro Vicinanza. Ormai il loro rapporto si è logorato col tempo: appena si sono conosciuti sembrava che tra i due ci fosse grande intesa, poi sono sorti i primi problemi e la coppia ha iniziato a sfaldarsi. Come la sua amica Gemma Galgani Ida Platano pare davvero sfortunata in amore e, da quando si è lasciata con Riccardo Guarnieri, sono arrivate solamente delle delusioni. Quella con Alessandro Vicinanza è una di queste.

Alessandro Vicinanza ha avuto uno scontro con Armando Incarnato, da sempre grande amico della dama bresciana. Armando Incarnato ha preso più volte la parola per scagliarsi contro Alessandro, accusandolo di aver sfruttato la popolarità di Ida per emergere in puntata, mirando a diventare a sua volta molto popolare.





L’opinionista Gianni Sperti si mostra infastidito dal comportamento del cavaliere e trova che le dame dovrebbero diffidare da lui, che non è stato chiaro con Ida Platano. Secondo tutti, invece, Vicinanza è stato sincero con la bresciana e non può essere colpevolizzato. Maria De Filippi rivela che il partenopeo ha messo gli occhi su Gloria e su una ragazza più giovane, che tutti credono sia Federica Aversano, corteggiatrice di Matteo Ranieri.

Vedendo il cavaliere già alla ricerca di una nuova donna, Armando lo attacca accusandolo di non essere mai stato interessato ad Ida e di averle addossato colpe per allontanarla. Prendono la parola gli opinionisti e credono che sia naturale che il cavaliere voglia mettersi in gioco, non essendosi mai innamorato di Ida Platano. La dama bresciana diventa una furia e accusa Vicinanza di aver cambiato idea troppo velocemente, dato che fino a pochi giorni prima le aveva chiesto di vedersi ancora. “Se lui non decide allora decido io. Ho bisogno di un uomo che abbia gli attributi e adesso basta”, è il concetto che ripete Ida Platano da qualche puntata.

E nel frattempo Ida Platano conosce un nuovo cavaliere: è tanto colpita da quest’ultimo che sceglie di uscire con lui a cena quella sera stessa. Si tratta di Ilje, un signore 47enne di Roma che non è mai stato sposato e che non ha figli. “Sono piacevolmente imbarazzato, mi fa piacere perché le cose che magari vorrei dirle qui non riesco a farlo, sono molto da vivi la vita e mi piacerebbe sapere più di lei”, ha detto il corteggiatore.

“Ho chiuso”. UeD, drastica decisione di Ida Platano. E in studio sono tutti senza parole