Uomini e Donne, crisi di coppia. Un momento delicato per Federico Nicotera e Carola Carpanelli: la coppia uscita mano nella mano dallo studio televisivo di Maria De Filippi va incontro a una crisi. Una doccia fredda per i fan che solo di recente hanno assistito alla loro intervista davanti alle telecamere di Verissimo. I due sembravano innamorati e affiatati e soprattutto con tanta voglia di proseguire al meglio nella relazione. Ma le questioni di cuore, si sa bene, sono sempre pronte a rimescolare le carte in gioco. Dopo la notizia della coppia entrata in crisi, non poteva che intervenire Tina Cipollari con la solita sincerità di sempre.

Crisi tra Federico Nicotera e Carola Carpanelli, la reazione di Tina Cipollari. Davanti alle telecamere di Verissimo, i due sono apparsi sorridenti e con tanti sogni nel cassetto da voler realizzare insieme. Eppure la situazione sembra essere cambiata alla velocità della luce al punto da fare restare i fan letteralmente senza parole quando hanno appreso del principio di una crisi amorosa in corso.

Crisi tra Federico Nicotera e Carola Carpanelli: la reazione di Tina Cipollari e il boom di like

“Come avete potuto leggere dalla storia di Carola, stiamo attraversando un periodo un po’ difficile – afferma Federico Nicotera nelle sue ultime storie di Instagram – So che essendo usciti da un programma come Uomini e donne vi aspetttate che condividiamo tutto questo con voi e che ne parliamo, ma è un momento difficile e particolare anche per noi e spero che lo capiate e che capiate anche l’eventuale assenza dai social o se mi vedete un po’ strano. Vi ringrazio per la comprensione e che ci state vicini. Vi mando un bacio”.

E sulla questione, Tina Cipollari è intervenuta con la solita pungente ironia che la contraddistingue. La nota opinionista di Ued è amata dal pubblico proprio per la sua grande qualità, quella di essere genuina e spontanea: le parole di Tina sono apparse sotto a un post pubblicato su Instagram da una pagina fan di Maria De Filippi. Questa la reazione di Tina, che ha ovviamente sollevato le risate generali dei fan più appassionati al programma.

“Ma davvero! Non me l’aspettavo! Che notizia!”. L’ironia di Tina oltre a essere contagiosa e suscitare la reazione divertita dei fa, ha meritato anche una cascata di like: una pungente battuta che lascerebbe intendere come il pubblico si sia da subito diviso in merito al futuro della coppia UeD. I due cercavano solo visibilità? Questo il dubbio che continua ad aleggiare.

Ma una buona e considerevole fetta di pubblico continua a riflettere sulle parole di Carola, quando via Instagram ha appunto ritenuto doveroso annunciare la crisi: “È un momento molto particolare e difficile. Vi prego di rispettare la nostra privacy, Carola Viola”. Rispetto della privacy e attesa di sapere come evolverà la situazione: ora spetterà ai diretti interessati aggiornare i fan e provare soprattutto a trovare un equilibrio per salvare la relazione. Ci riusciranno?