Lieto fine per una coppia nata a Uomini e Donne che ha avuto però un momento di forte crisi. Una sfuriata a centro studio che aveva stupito tutto il pubblico ma che evidentemente non basta a chiudere la relazione. Così, nel nuovo appuntamento con il dating show, i due protagonisti decidono che la loro frequentazione merita di proseguire. Cosa era successo. La frenata che sembrava aver interrotto in maniera definitiva la loro conoscenza è scaturita da un’incomprensione, sfociata anche in insulti, in merito a una possibile convivenza.

Da qui un’accesa discussione che aveva portato alle lacrime della dama ma anche a un successivo chiarimento arrivato quando Maria De Filippi aveva invitato la coppia a lasciare lo studio per confrontarsi lontano da telecamere e microfoni. “Io l’ho vista affranta, ho visto che stava male”, ha detto il cavaliere riferendosi a quanto successo poi nel dietro le quinte. Poi Silvio è entrato nei dettagli e spiegato quanto accaduto con Donatella.

UeD, crisi rientrata: la coppia torna insieme

“C’è stato un equivoco, hai interpretato male una sensazione che hai avuto”, il commento di Silvio in un secondo momento, aggiungendo che non sarebbe assolutamente contrario a una futura convivenza presso la residenza della dama e che accetterebbe di buon grado anche il figlio e i cani di Donatella.

“Io ho iniziato questa storia nel verso giusto e non rinnego quanto detto, perciò intendo riprovare ancora, conoscersi e trovare il punto d’incontro per poi portare a termine il progetto finale“, dice ancora Silvio una volta al centro dello studio di Uomini e Donne. Quindi le parole di Donatella, che ammette di essere “ancora un pochino fredda”.

Il motivo? “Perché quello che c’è stato ieri mi hanno un attimo frenata, però mi piacerebbe continuare la conoscenza con lui. Si riparte, ci si rivede e vediamo se riusciamo a ricostruire quello a cui eravamo arrivati, che per me era una cosa bella”, aggiunge per poi emozionarsi e scoppiare a piangere. Alla fine il bel gesto di Silvio, quando la conduttrice gli fa presente che una donna ha chiesto alla redazione di poterlo conoscere. Lui risponde con un secco “No grazie”, al momento preferisce concentrarsi sulla sua frequentazione con Donatella.