“È lei”. Carola di UeD, svolta vera dopo Federico: la notizia top subito dopo l’addio

Uomini e Donne, la notizia bomba sulla prossima tronista. Da poche settimane il dating show di Maria De Filippi ha chiuso i battenti, ma già il pubblico è in trepidante attesa per le novità sulla prossima edizione che partirà a settembre. Quest’anno le coppie che si sono formate non hanno avuto vita facile. Basti pensare ad esempio a Nicole Santinelli e Carlo Alberto Mancini. La loro relazione è durata quanto un gatto in tangenziale.

E dire che la tronisa sembrava aver spento tutte le polemiche con questa scelta inattesa dopo le voci sul ‘percorso combinato’ con Andrea. Niente di vero, ma la sua scelta si è rivelata fallimentare. Da alcune settimane, in ogni caso non si fa altro che parlar dei nuovi possibili tronisti. Sono spuntati i nomi di ex corteggiatrici come Alice Barisciani o quello di Alessio Campoli. Ma c’è un altro nome che sta facendo parecchio discutere. Anche in questo caso parliamo di un’ex corteggiatrice.

Le voci sulla nuova tronista: il nome bomba

Sappiamo bene che la storia tra Federico Nicotera e Carola Carpanelli ha vissuto un momento di forte crisi: “È un momento molto particolare e difficile. Vi prego di rispettare la nostra privacy” aveva confermato lei. Il tronista, invece, ha scritto: “Non è una colpa averci creduto“. Per finire Tina Cipollari ha commentato: “Ma davvero!!!! Non me l’aspettavo, che notizia”. Adesso, però, spunta una nuova voce proprio sull’ex corteggiatrice.

In realtà in altri post i due non hanno parlato di rottura definitiva e anzi sembrano voler provare a ritrovarsi. Fatto sta che non sappiamo in che rapporti siano oggi i due, ma nel frattempo molti telespettatori stanno facendo una richiesta a gran voce. Sono in tanti nel pubblico a sperare di ritrovare Carola Carpanelli nuovamente a Uomini e Donne. Ma stavolta in una nuova veste.

Molti spettatori vorrebbero Carola come tronista. Evidentemente la ragazza ha colpito l’immaginario del pubblico. Le voci sulla fine della sua storia con Federico sono sempre più insistenti, ma per lei potrebbe adesso aprirsi un’ulteriore possibilità. E intanto risuonano le parole usate dal tronista che sanno tanto di fine: “Non mi sono mai nascosto. Me stesso, sempre, con pregi e difetti che avete visto. Questo è!”.

