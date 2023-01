Decisamente tormentata per quanto riguarda i tronisti questa edizioni di Uomini e Donne. Già si sono registrati due addii senza che fosse effettuata la scelta e non ci sono buone notizie all’orizzonta. Ma vale la pena andare con ordine per capire cosa è successo. La prima ad abbandonare il trono del dating show di Maria De Filippi è stata Federica Aversano. Al magazine del programma ha fornito la spiegazione ufficiale della sua decisione.

“In questa edizione purtroppo è mancato quel pizzico di euforia che mi dava il percorso con Matteo (il suo ex fidanzato conosciuto proprio a Uomini e Donne, n.d.r.) – spiega -. Bello come il sole, lui mi aveva presa e mi distraeva dalle cose che non andavano nella mia vita privata. Mi dava la carica e insomma lui mi piaceva ed era tanto che non mi piaceva una persona in quel modo”. Poi negli ultimi giorni è arrivato l’abbandono di un tronista, Federico Dainese.

UeD, Lavinia Mauro vuole abbandonare il trono

Maria De Filippi lo fa sedere al centro dello studio con le sue due corteggiatrici, Elena e Vincenza, di fronte. Con la prima ha avuto una forte discussione tanto da ammettere di non aver alcuna intenzione di riprendere con lei una conoscenza. Pertanto, a lui resterebbe solo conoscere Vincenza. Tuttavia non è possibile restare nel programma con una sola corteggiatrice. E non può neanche sceglierla perché ha poco iniziato a conoscerla. L’unica soluzione per Federico Dainese è abbandonare il trono senza la fatidica scelta.

E dalle anticipazioni della puntata registrata il 12 gennaio si viene a sapere che ci sono problemi anche per Lavinia Mauro. Stando a quanto si legge sulla pagina Instagram Uominiedonneclassicoeover, dapprima la tronista si è informata se i suoi due corteggiatori abbiano chiesto di lei. Alessio Campoli era già in studio seduto e non ha chiesto di lei. Alessio Corvino, invece, era andato in camerino da lei alla fine della scorsa registrazione, ma hanno solo litigato. Lei gli aveva chiesto che cosa volesse fare e lui si è avvicinato dicendole di sedersi e parlare, ma lei si è arrabbiata.

A questo punto è intervenuta Maria De Filippi e ha cercato di far aprire gli occhi a Lavinia Mauro facendole capire che forse lei non piace veramente a nessuno dei due. A quel punto la tronista è scoppiata in lacrime e ha chiesto di ballare con Federico. Successivamente ha anche detto di voler abbandonare il trono: resta da capire se sarà la sua scelta definitiva.