Cristina Tenuta è una delle protagoniste di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Nel corso del programma la dama ha vinto la sfilata di intimo con un completino di pizzo bianco, capelli sciolti e voluminosi e fisico pazzesco. Ovviamente non è passata inosservata al parterre maschile ed è uscita con Riccardo.

La dama è infatti arrivata a Uomini e Donne perché contattata privatamente dall’ex fidanzato di Ida Platano, che le aveva chiesto di sentirsi lontano dalle telecamere. In studio Riccardo e Cristina Tenuta si sono conosciuti, ma poi si sono scontrati a causa dei loro caratteri incompatibili.

Cristina Tenuta, la dama di UeD nel pubblico nel 2013: il video

Poi è stata la volta di Armando Incarnato, ma anche questa volta la conoscenza tra i due non è andata bene. Cristina Tenuta ha quindi rivelato di essersi sentita con il cavaliere partenopeo Alessandro e di essere interessata a lui. Una dichiarazione che ovviamente ha scatenato la gelosia di Armando Incarnato e le critiche dei due opinionisti, Gianni Sperti e Tina Cipollari.

Cristina Tenuta è una delle dame più chiacchierate del momento ma non è un volto nuovo di Uomini e Donne. Proprio così, la dama è già stata nello studio del dating show condotto da Maria De Filippi e la notizia è stata data dalla pagina Instagram Uominiedonneclassicoeover con un video risalente al 2013.

Nel video pubblicato dalla pagina Instagram, si vede Cristina Tenuta in un intervento dallo studio, mentre si trovava tra il pubblico. Come detto era il 2013 e sul trono era seduto Eugenio Colombo. Nel filmato la dama interviene contro una corteggiatrice in particolare, Francesca Del Taglia, la ragazza poi scelta da Eugenio alla fine del suo percorso a Uomini e Donne.