Federico Dainese decide di lasciare il trono di Uomini e Donne. La sua scelta era venuta fuori già dalle anticipazioni del dating show condotto su Canale 5 da Maria De Filippi. Ed è diventata ufficiale nella puntata andata in onda oggi, mercoledì 11 gennaio. Secondo i telespettatori il suo trono è quello che ha appassionato di meno i fan. Un abbandono che ha seguito di qualche mese quello di Federica Aversano, ma se per la tronista il pubblico sperava in un esito diverso, lo stesso discorso non si può fare per Federico Dainese.

Maria De Filippi introduce il tema facendo accomodare al centro dello studio il tronista. Federico Dainese si siede e ha di fronte le sue due corteggiatrici, Elena e Vincenza. Con la prima aveva avuto una fortissima discussione nella registrazione precedente, tanto da ammettere di non aver alcuna intenzione di riprendere con lei una conoscenza. Pertanto, a lui resterebbe solo conoscere Vincenza. Tuttavia non è possibile restare nel programma con una sola corteggiatrice.

UeD, Federico Dainese abbandona il trono

E non può neanche sceglierla perché ha poco iniziato a conoscerla. L’unica soluzione per Federico Dainese è abbandonare il trono senza la fatidica scelta. “Vincenza non sono pronto a dirti ‘va bene ok puoi essere la mia fidanzata’. Proprio perché non sono superficiale come dicono, non ti dico ‘ok scelgo’”, dice il tronista in studio. Maria De Filippi fa quindi presente che sta abbandonando il trono. Vincenza, però, non sembra propensa a conoscerlo fuori.

“Sono consapevole del mio percorso. Sono pronto a innamorarmi, ma credo che un rapporto debba nascere e in questo caso non è nato nessun sentimento. Mi dispiace”, conclude il tronista prima di salutare tutti e uscire dallo studio. Interviene Gianni Sperti e crede che Federico Dainese abbia effettuato la scelta migliore: “Penso sia la scelta più giusta che potessi fare. Avevo sottolineato che non hai costruito nessun rapporto ed è quello che vediamo oggi. Tu sei pronto ad avere una fidanzata?”.

A chiudere ogni discorso ci pensa Maria De Filippi che commenta l’addio dicendo “è andata così” e spiega al tronista che non deve preoccuparsi per quanto accaduto. Poco dopo, si siede al centro dello studio l’altra tronista, Lavinia Mauro. Parlando con lei Maria De Filippi rivela cosa pensa dell’addio di Federico Dainese al programma: “Ha fatto bene perché non era legato a nessuna delle ragazze”.