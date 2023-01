“Assente in studio”. Clamoroso a UeD, la bomba su Armando Incarnato dopo le ultime registrazioni

Armando Incarnato assente da Uomini e Donne. Lo si viene a sapere dalle anticipazioni delle puntate registrate in questi giorni e che andranno in onda a partire dal 9 gennaio. Infatti durante le feste di Natale il dating show di Maria De Filippi si è preso un periodo di pausa e non è stato trasmesso su Canale 5, così come accaduto a molti programmi Mediaset che ritorneranno regolarmente in onda dai prossimi giorni.

Tuttavia sono state registrate alcune puntate di Uomini e Donne sia dopo Natale, che il 6 gennaio. E l’esperto blogger Lorenzo Pugnaloni ha fornito alcuni spoiler rispetto a quanto accaduto in studio che hanno solleticato la curiosità del pubblico. Tra questi c’è quello che riguarda lo storico protagonista del trono over Armando Incarnato, 46 anni, a Uomini e Donne dal 2018 cioè da quando è terminata la storia con la donna che lo ha reso padre della piccola Michelle. Da quel momento è una presenza fissa del programma e ha caratterizzato tantissime puntate.

UeD, Armando Incarnato assente in studio

Ecco perché lo spoiler sulla sua assenza dallo studio fa rumore perché si tratta di uno dei personaggi più amati e apprezzati dal pubblico. Insomma col tempo è diventato un punto di riferimento. La sua assenza potrebbe essere ricondotta a un rimprovero che gli ha mosso Maria De Filippi durante una delle ultime registrazioni. Infatti, la conduttrice ha sgridato il cavaliere per il comportamento “da divo” che aveva avuto con una sua corteggiatrice. “Ma pensi di essere l’unico qui? Ti senti un personaggio?”, aveva chiesto con tono provocatorio la padrona di casa.

Il fatto che non abbia partecipato all’ultima registrazione per alcuni fan del programma sta ad indicare che possa essere terminata l’avventura di Armando Incarnato a Uomini e Donne. Tuttavia Lorenzo Pugnaloni nelle sue anticipazioni sulla pagina Instagram Uominiedonneclassicoeover invita a non trarre affrettate conclusioni: stando a quello che lui racconta l’assenza di Incarnato potrebbe essere temporanea e legate a tante altre ragioni. Pertanto non resta che attendere le prossime registrazioni e anticipazioni per capire la reale situazione che riguarda Armando Incarnato.

Sempre tra le anticipazioni di Pugnaloni si legge che Riccardo Guarnieri e Gloria Nicoletti hanno passato il Capodanno insieme a metà strada tra Taranto e Roma. Lui dice di volerla frequentare, ma di non essere innamorato. Lei è sempre più confusa perché ha descritto il cavaliere come affettuoso e geloso fuori dallo studio, cosa che la confonde parecchio. La dama è stata frenata ancora una volta da Guarnieri.