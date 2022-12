Nelle ultime anticipazioni su Uomini e Donne è emerso che Maria De Filippi ha perso letteralmente la pazienza e si è scagliata contro uno storico volto della trasmissione televisiva. Tutti i dettagli su quanto accaduto nelle ultime registrazioni del 2022 sono stati diffusi dal blogger Lorenzo Pugnaloni attraverso la sua pagina Instagram Uominiedonneclassicoeover. Ma non è successo solamente questo, visto che ad essere protagonista è stata anche una vecchia coppia di UeD e Riccardo Guarnieri.

A proposito dell’ex compagno di Ida Platano, prima di dirvi tutto sulla reazione avuta a Uomini e Donne da Maria De Filippi con tanto di sbrocco contro un cavaliere, si è saputo anche che “al centro studio ci sono stati Riccardo, Gloria e Umberto. Gloria annuncia che non è più uscita con Umberto perché non è scattata, anzi ha voluto rivedere Riccardo e lui si è reso disponibile a riprovarci. Maria è intervenuta dicendo a Riccardo che secondo lei il suo è stato un gesto di ‘possesso'”. E non è tutto.

Uomini e Donne, Maria De Filippi contro un cavaliere

Poi, concludendo questo discorso inerente Uomini e Donne e ciò che ha detto Maria De Filippi a Riccardo Guarnieri, Pugnaloni ha scritto: “Ovvero che si è mosso solo quando ha visto che Gloria usciva con un altro ragazzo”. Poi un’altra novità: “Ospiti Salvo e Luisa, post matrimonio tra i due, bellissimi insieme”. E in seguito ecco la rabbia definitiva della presentatrice Mediaset, che non è proprio riuscita a soprassedere davanti all’ennesimo comportamento inadeguato, messo in atto da un cavaliere del dating show.

La padrona di casa ha manifestato tutta la sua furia nei confronti di Armando Incarnato, come scritto da Uominiedonneclassicoeover: “Maria si è arrabbiata con Armando, ha annunciato che sarebbe scesa una ragazza per lui (Armando non aveva più scritto a lei, lasciandola da parte), lui ha iniziato a giustificarsi dicendo che era lei a non essere interessata. Lei aveva chiesto di videochiamarlo e lui si era rifiutato perché aveva paura che poi facesse screenshot. Maria gli ha detto: ‘Ma tu sei l’unico che è a UeD? Ti senti un personaggio?”.

E infine: “Lo ha messo alle strette (nominando anche il fatto del ritocchino che aveva fatto dal chirurgo l’altro giorno e della storia che aveva fatto su Instagram)”. Ovviamente bisognerà attendere l’inizio del 2023 per assistere a questa puntata incandescente di Uomini e Donne.