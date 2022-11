A Uomini e Donne quella di oggi – mercoledì 23 novembre è stata la puntata dei colpi di scena. Non solo Ida Platano e Alessandro che hanno lasciato lo studio e hanno deciso di vivere la loro storia d’amore al di fuori dello studio di Maria De Filippi. Il loro viaggio a UeD si è concluso: nelle ultime settimane più volte il cavaliere ha dichiarato il suo amore alla dama, lei lo ha messo alla prova, poi lo ha ospitato a casa sua a Brescia e in quell’occasione ha capito di provare un sentimento forte. “Voglio viverti fuori”, dice la dama di Brescia mentre abbraccia il cavaliere.

L’altro episodio che ha stupito il pubblico è stata la decisione della tronista Federica Aversano di abbandonare il trono. La 29enne ha spiegato tra le lacrime che la sua decisione è influenzata da una situazione poco serena che sta vivendo fuori dal programma. “Mi sento limitata. Non ho avuto mesi facili fuori. Ho avuto a che fare con udienze, avvocati…”. Maria De Filippi la conforta: “Penso che ci siano momenti in cui una persona è predisposta e momenti in cui non lo è. Penso che ci sia sincerità da parte tua nel dire che non c’era questa predisposizione”.

UeD, Maria De Filippi smaschera la corteggiatrice Noemi

Il terzo momento importante in puntata è stato quello in cui Maria De Filippi ha smascherato una corteggiatrice. Infatti la redazione chiede sempre grande sincerità ai protagonisti del dating show e ci tiene che non abbiano segreti sulla loro vita sentimentale Anche la conduttrice è inflessibile su questo aspetto soprattutto quando ha le prove in mano. Così ha fatto sedere al centro dello studio il tronista Federico Dainese e la sua corteggiatrice Noemi. Quindi manda in onda un’esterna in cui la ragazza appare fredda e imbarazzata e vuole evitare il contatto fisico con il tronista.

In studio Noemi dice di non sentirsi presa mentalmente da Federico Dainese, ma Maria De Filippi la blocca subito: “Noemi sicura di quello che dici? Non mettermi in questa condizione”, così la conduttrice fa intendere che ci sia dell’altro. “Te ne vai perché lui è così piacione o perché ti piace un altro?”, è la richiesta di Maria De Filippi. “No Maria, non mi ha preso mentalmente, dico la verità”, afferma Noemi. Tuttavia la verità non tarda ad arrivare. Interviene Gianni Sperti che domanda: “Ma perché non siete sinceri”.

A questo punto Maria De Filippi non può più fare finta di nulla e smaschera la corteggiatrice Noemi. Mostra delle foto in cui è vicina ad un altro ragazzo e poi lo bacia. “Togliamo per favore?”, chiede la conduttrice visibilmente infastidita dalla situazione che si è venuta a creare in studio: “Che figura di m***a”, fa notare Gianni Sperti. Noemi sembra non voler dare loro la possibilità di attaccarla e non dà soddisfazione. Infatti, dice solo qualche parola prima di scappare via: “È successo. Non mi ha preso mentalmente”. Il tronista Federico Dainese appare molto deluso da quanto accaduto e torna a sedersi al suo posto.