Fuori il presunto motivo per il quale la tronista Federica Aversano ha abbandonato Uomini e Donne. La notizia bomba è stata rilanciata nei giorni scorsi, grazie ad alcune anticipazioni di Uominiedonneclassicoevoer legate alla registrazione del 4 novembre. E ora è arrivata una segnalazione clamorosa, che ha lasciato tutti di stucco. Ovviamente si attendono eventuali affermazioni della ragazza, che allo stato attuale non ha ancora commentato questa indiscrezione, che se confermata cambierebbe tutto.

Parlando di Federica Aversano a Uomini e Donne, i rumor su colei che prenderà il suo posto sono forti. Moltissimi telespettatori sono certi che presto qualcuno prenderà il posto di Federica sulla poltrona rossa. Non ‘qualcuno’ generico ma Monica Cudia. È l’ex corteggiatrice di Federico Dainese a balzare in cima alla lista di coloro che presto potrebbero rimpiazzare la 28enne campana che si è appena ritirata senza scegliere. Monica Cudia è rimasta in studio per poco, circa un mese, ma tanto è bastato per conquistare il pubblico di UeD e a quanto pare anche Maria De Filippi.

Leggi anche: UeD, via la tronista Federica Aversano: “Arriva lei”. Un nome che piace a tutti





Federica Aversano di Uomini e Donne: il motivo dell’abbandono

In particolare la news clamorosa su Federica Aversano, ex tronista di Uomini e Donne, è stata pubblicata da Deianira Marzano anche se è arrivata da una fan del programma. Quest’ultima ha scoperto qualcosa di sensazionale, che rappresenterebbe un vero e proprio colpo di scena. Attraverso un’Instagram story, è stata riportata un’informazione importante sul percorso della giovane. Andiamo a vedere quale sarebbe il motivo, che avrebbe spinto Federica ad abbandonare il trono e dunque ad uscire dalla trasmissione da single.

Questo quanto scritto dalla seguace della Marzano: “Deianira, ti posso assicurare che se Federica ha lasciato il trono è perché ha dei buoni motivi, intendo, ‘motivi’ esterni. Qualcuno a cui tiene e ovviamente lei ha nascosto questa cosa. Ma al cuor non si comanda. Certo, poteva evitare di andarci”. A quel punto l’esperta di gossip non ha preso posizione: “Segnalazione Federica: non lo so, non la conosco e non ho seguito la vicenda”. Quindi, staremo a vedere se ci saranno novità nelle prossime settimane in merito a queste voci.

Sempre parlando di UeD, Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua sono di nuovo vicini. La bomba arriva proprio quando arriva la notizia che Ida Platano e Alessandro Vicinanza lasceranno lo studio insieme. Le anticipazioni sulle nuove puntate di Uomini e donne, che verranno trasmesse tra novembre e dicembre su Canale 5, rivelano che per Ida Platano arriverà il momento di coronare il suo sogno d’amore.