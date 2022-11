UeD nuova tronista cercasi. O forse già trovata. Un passo indietro: venerdì scorso, 4 novembre 2022, è stata registrata una puntata cruciale del dating show di Maria De Filippi. Non è ancora andata in onda, ma le anticipazioni fornite dalla pagina Instagram Uominiedonneclassicoeover del blogger Lorenzo Pugnaloni sono più che sufficienti.

Federica Aversano ha abbandonato il programma senza arrivare ad alcuna scelta. Stando a quanto si legge in rete, l’ex corteggiatrice poi promossa sul trono all’inizio di questa nuova edizione di UeD ha informato il pubblico in studio che non ce la fa a conciliare la sua vita da mamma con quella da tronista e, non avendo trovato l’amore in due mesi di percorso preferisce tornare alla sua quotidianità e al figlio Luciano.

UeD nuova tronista: “Chi arriva al posto di Federica Aversano”

Sicuramente un addio in aspettato, quello della tronista UeD Federica Aversano. Dopo la sorpresa, però, la domanda di rito: chi arriva al suo posto? Ovviamente questa notizia apre a diverse possibilità per i prossimi appuntamenti ma va precisato che nel corso delle riprese di sabato 5 novembre non è presentata alcuna nuova protagonista.

I rumor non mancano e moltissimi telespettatori sono certi che presto qualcuno prenderà il posto di Federica sulla poltrona rossa. Non ‘qualcuno’ generico ma Monica Cudia. È l’ex corteggiatrice di Federico Dainese a balzare in cima alla lista di coloro che presto potrebbero rimpiazzare la 28enne campana che si è appena ritirata senza scegliere.

Monica Cudia è rimasta in studio per poco, circa un mese, ma tanto è bastato per conquistare il pubblico di UeD e a quanto pare anche Maria De Filippi. Nelle scorse settimane erano stati diversi gli appelli alla conduttrice per ‘promuoverla’ tronista. Ora, dopo l’addio a sorpresa di Federica, quel momento potrebbe essere già arrivato.