Nella puntata del Grande Fratello andata in onda lunedì 17 febbraio 2025, l’eliminazione di Alfonso D’Apice ha segnato un momento di forte impatto emotivo all’interno della casa. La sua uscita ha lasciato un vuoto significativo, soprattutto per alcuni concorrenti che hanno manifestato apertamente il loro dispiacere. Alfonso D’Apice, noto per la sua partecipazione a Temptation Island, è stato eliminato durante la diretta del 17 febbraio.

La sua permanenza nella casa è stata caratterizzata da momenti di tensione e scontri con altri inquilini, ma anche da legami profondi, in particolare con Chiara Cainelli. La sua eliminazione è avvenuta in una serata ricca di colpi di scena, con ben dieci concorrenti finiti in nomination: Amanda, Chiara, Federico, Iago, Giglio, Mariateresa, Mariavittoria, Maxime, Shaila e Stefania. La notizia dell’eliminazione di Alfonso ha scosso profondamente gli inquilini della casa, in particolare Chiara Cainelli.





Visibilmente distrutta, Chiara ha espresso il suo dolore attraverso lacrime e parole di sconforto, dichiarando: “Non lo accetto” e criticando l’ambiente della casa per la “troppa falsità”. Altri concorrenti hanno condiviso il dispiacere per l’uscita di Alfonso, riconoscendo l’importanza della sua presenza e l’impatto che aveva sulle dinamiche del gruppo. Dopo l’annuncio dell’eliminazione, un gruppo di concorrenti, guidato da Chiara, ha deciso di attendere Alfonso davanti alla Porta Rossa, sperando in un suo possibile rientro o semplicemente per dargli un ultimo saluto.

L’attesa si è protratta per tutta la notte, con i concorrenti che hanno condiviso ricordi, riflessioni e parole di conforto reciproco. Questo gesto collettivo ha evidenziato la forte connessione instauratasi tra Alfonso e alcuni membri della casa, nonché il desiderio di manifestargli supporto anche nei momenti finali della sua permanenza nel gioco.

L’eliminazione di Alfonso D’Apice rappresenta un punto di svolta nelle dinamiche della casa del Grande Fratello. La sua assenza potrebbe influenzare i rapporti tra i concorrenti e modificare gli equilibri finora stabiliti. Sarà interessante osservare come il gruppo affronterà questa perdita e quali strategie emergeranno nelle prossime settimane. Nel frattempo i ragazzi sono andati a dormire, ma certi che Alfonso ritornerà prima o poi. Verrebbe da dire: poveri illusi.

