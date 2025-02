Il nuovo eliminato del Grande Fratello era difficile da scegliere perché ormai, arrivati quasi in dirittura d’arrivo, in nomination erano finiti tutti concorrenti ‘forti’, o comunque in ballo da mesi nella casa. Alla fine, come prevedevano molti sondaggi lanciati in rete in questi giorni, ad avere la peggio è stato Alfonso D’Apice. L’ex protagonista di Temptation Island non è più in gioco al reality di Canale 5.

Allo scontro finale sono arrivati lui e Iago Garcia, al ché molti hanno ritenuto impossibile che uscisse il concorrente più giovane, anche perché protagonista di molteplici dinamiche nelle ultime settimane oltre al fatto che l’attore spagnolo era stato ripescato dopo essere stato fatto fuori mesi fa proprio per volere del pubblico.

GF, la reazione di Alfonso all’eliminazione

Lo stesso Iago si è detto certo di uscire e infatti ha ascoltato il verdetto ha gioito incredulo di fronte alla sua salvezza. Al contrario, Alfonso e tutti i suoi amici della casa hanno fatto difficoltà a credere all’eliminazione. Il gruppo si è anzi detto certo che lui fosse il secondo finalista o, comunque, avesse il bonus per rientrare.

Così, però, non è stato e Alfonso ha dovuto lasciare la casa che l’ha ospitato in questi mesi e soprattutto Chiara Cainelli, finita subito in lacrime dopo aver capito che l’eliminazione era reale. Tra l’altro l’addio dell’ex Temptation Island è arrivato alla fine di una serata in cui è stato tra i grandi protagonisti e in cui si è molto aperto con il pubblico.

Le prime parole di Alfonso dopo la sua eliminazione dalla Casa di #GrandeFratello pic.twitter.com/cOXSuSlW1B — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 18, 2025

Ma il televoto non si discute e così ha dovuto raggiungere la porta rossa e chiudersela alle spalle. Uscito fuori, davanti alle telecamere del GF, Alfonso ha reagito così: “Va bene, è andata benissimo così”. Un solo rammarico: “Mi è dispiaciuto che non ho potuto portare avanti il nome di Napoli più avanti ma ma non fa niente, è stata una bellissima esperienza”.