La puntata del Grande Fratello andata in onda lunedì 17 febbraio 2025 ha riservato numerosi colpi di scena, tra cui l’eliminazione di Alfonso D’Apice, evento che ha scosso gli equilibri all’interno della casa. In nomination per questa settimana c’erano sei concorrenti: Amanda Lecciso, Iago Garcia, Shaila Gatta, Chiara Cainelli, Alfonso D’Apice e Luca Giglioli. La tensione era palpabile, soprattutto per Alfonso e Chiara, una delle coppie più discusse di questa edizione.

>> “Perché non nomina Stefania”. Grande Fratello, il vaso si è aperto e per Lorenzo iniziano i guai

Durante la diretta, il conduttore Alfonso Signorini ha annunciato, in sequenza, i concorrenti salvati dal pubblico: Chiara Cainelli, Amanda Lecciso, Shaila Gatta e Giglio. La scelta finale si è quindi ristretta tra Alfonso D’Apice e Iago Garcia. Gli altri inquilini sono stati chiamati a schierarsi con uno dei due: mentre Iago è stato sostenuto dalla maggioranza, Alfonso ha ricevuto meno appoggi. Il verdetto definitivo ha sancito l’uscita di Alfonso D’Apice dalla casa.





Grande Fratello, Alfonso D’Apice eliminato dal gioco

La notizia dell’eliminazione ha profondamente scosso Chiara Cainelli, legata sentimentalmente ad Alfonso all’interno della casa. Visibilmente commossa, Chiara ha espresso incredulità e dolore per l’uscita del compagno, dichiarando: “Non ci credo. È impossibile”. Alfonso, prima di varcare la porta rossa, l’ha abbracciata e le ha sussurrato: “Mi raccomando, fatti valere qui sempre con eleganza e pesa le parole”.

L’eliminazione di Alfonso potrebbe avere ripercussioni significative sulle dinamiche interne della casa. La sua presenza era spesso al centro di discussioni e confronti, e la sua uscita potrebbe rimescolare le alleanze e le strategie dei concorrenti rimasti. Al termine della puntata, sono state annunciate le nuove nomination. Ben 10 concorrenti sono finiti al televoto, aumentando la tensione e l’incertezza tra gli inquilini.

Il pubblico sarà chiamato a decidere chi salvare, influenzando ulteriormente gli equilibri all’interno della casa. La trentaduesima puntata del Grande Fratello ha dimostrato ancora una volta come le dinamiche del gioco possano cambiare repentinamente. L’eliminazione di Alfonso D’Apice rappresenta un punto di svolta, non solo per la relazione con Chiara Cainelli, ma anche per l’intero gruppo di concorrenti.

>> “Li ho beccati a fare l’amore”. Grande Fratello, sente strani ‘rumori’ poi resta impietrita: erano loro