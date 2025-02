Momento di grande imbarazzo nella Casa del Grande Fratello. Come molti sanno Helena Prestes e Javier Martinez fanno ormai coppia fissa. Dopo le parole di Zeudi, inizialmente vicina ad entrambi, e il suo passo indietro, i due hanno deciso di vivere la loro storia liberamente e senza più freni. Recentemente, poi, Helena e Zeudi hanno avuto una discussione.

Helena Prestes, infatti, ha accusato Zeudi Di Palma di non esporsi quando serve e soprattutto nelle occasioni in cui una sua opinione sarebbe utile. L’ex miss Italia si è sfogata con Shaila Gatta, Chiara Cainelli, Alfonso D’Apice e Lorenzo Spolverato: “Mi ha messo in cattiva luce. L’ho sempre detto che non è mia amica”. Nella notte, però, è successo qualcosa che ha turbato fortemente Zeudi…

Leggi anche: “Non voglio una storia così”. Grande Fratello, Javier sconvolto e durissimo su Helena





Zeudi sente strani rumori nella notte: cosa facevano Helena e Javier

In un momento di confidenze con gli altri in giardino Zeudi Di Palma ha raccontato cosa è successo nella notte. La gieffina non si sentiva bene, così ha deciso di prendere una Melatonina e andare a dormire presto: “Poi, a un certo punto, ho sentito… sai quando dici ‘oh, sta piangendo qualcuno… e invece non era un pianto…”. E a quel punto Chiara interviene: “Era un orgasmo?“. E Zeudi ha confermato.

Non è la prima volta che Helena e Javier vengono beccati a fare l’amore dentro la Casa. Stavolta, però, a sentire tutto è stata proprio la concorrente che nelle settimane precedenti aveva flirtato con l’una e con l’altro. E Zeudi non c’è rimasta granché bene, così come sono rimasti interdetti gli altri inquilini, Chiara, Shaila e Giglio, ai quali la giovane ha raccontato tutto.

Zeudi hablando de anoche, los ruidos que escuchaba y todo lo demás…

Chiara: "¿qué escuchaste, un orgasmo?"

Zeudi: “hum, sim” #zelena



pic.twitter.com/yIdzV7iRV4 — 𝔐𝔞𝔯𝔶✨ (@Marianadias1992) February 15, 2025

Tutto è avvenuto dopo la cena in tugurio di Helena e Javier che hanno festeggiato il loro San Valentino. I due si sono appartati e sotto le coperte hanno fatto l’amore. Anche molti spettatori hanno criticato il comportamento dei due. E secondo voi, hanno esagerato oppure è tutto nella normalità di una coppia di freschi fidanzati?

“C’è un avviso per lei”. Grande Fratello, momento importante per Helena: gliel’hanno detto