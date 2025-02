“Non voglio una relazione così”. Grande Fratello, la confessione choc di Javier Martinez sul futuro con Helena Prestes. La storia tra il pallavolista argentino e la modella brasiliana Helena Prestes è nata da pochi giorni, ma sembra già attraversare un momento di crisi. L’ultimo scossone è arrivato dalla cena di San Valentino.

Le prime tensioni erano emerse durante l’ultima puntata, quando Helena ha avuto un’ennesima discussione con Lorenzo Spolverato. Una lite che ha fatto nascere in Javier il sospetto che tra la sua compagna e il suo rivale possa esserci ancora dell’attrazione, ipotesi che la brasiliana ha sempre negato con fermezza. Tuttavia, anche Helena ha i suoi dubbi: la modella si è più volte lamentata del fatto che il compagno non prenda mai le sue difese. A supportarla, infatti, sono solitamente Federico Chimirri, Stefania Orlando, Iago Garcia e Amanda Lecciso, mentre Javier preferisce restare in disparte.

“Non voglio una storia così”. Grande Fratello, Javier sconvolto e durissimo su Helena

L’ennesimo momento di tensione si è verificato poco fa. Helena e Javier hanno trascorso la notte precedente in tugurio, dove hanno festeggiato San Valentino insieme alle altre coppie della casa. Tra i presenti c’erano anche Lorenzo e Shaila, e inevitabilmente tra loro si è accesa un’altra discussione. Durante il litigio, Helena ha persino imitato il verso di un cane per zittire Shaila, creando un momento di forte imbarazzo.

Questo tipo di atteggiamento non è affatto gradito a Javier, molto più pacato rispetto alla brasiliana, che invece ha un carattere impulsivo e diretto. Dopo la cena, tutti i concorrenti sono rientrati nella casa del Grande Fratello, ma la tensione tra alcuni di loro è rimasta palpabile.

Javier, in particolare, ha raggiunto Mattia in giardino per confidarsi e spiegare il motivo del suo comportamento durante la discussione tra Helena e Shaila. “Mi dispiace dirlo, ma a volte è indifendibile – ha detto riferendosi alla sua compagna – Vuole iniziare un discorso con Shaila, parlano e poi si alza dicendo che va in bagno, ma non è vero. Io vorrei difenderla, ma non so come. Stavo zitto, non sapevo cosa dire e cosa fare. Io non voglio una relazione così, e mi dispiace perché so quanto ci tiene a me”, ha ammesso il pallavolista.

Le sue parole hanno diviso il pubblico. Da un lato, molti fan di Javier non hanno mai visto di buon occhio Helena, come dimostra il commento di un utente su X: “Javi si sta svegliando?”. E ancora: “Helena imbarazzante al massimo. Anche il suo fidanzato si vergogna di lei. Ridicola”. Dall’altro, c’è chi invece difende la modella, ritenendo che sia proprio il comportamento di Javier a essere ambiguo: “Non ha il coraggio di proteggerla, è tutto qui”. La relazione tra i due riuscirà a superare questo momento difficile o siamo già vicini alla rottura definitiva?