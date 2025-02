“Non sapete cosa mi ha detto adesso Chiara”. Grande Fratello, Stefania sconvolta. Nella notte appena trascorsa, la famosa conduttrice ha raccontato alle persone a lei più vicine all’interno della Casa un episodio spiacevole. Quanto accaduto si inserisce in un clima sempre più teso tra i concorrenti del Grande Fratello. Nei giorni scorsi, come ben sa il pubblico, Chiara e Stefania avevano già avuto alcune discussioni, arrivando persino allo scontro in diretta.

Orlando si era sentita offesa e colpita sul personale dalle parole di Chiara, che non aveva risparmiato attacchi alla sua rivale, prendendola di mira anche per l’età. Ma non solo: l’attacco è stato doppio, perché Chiara è stata spesso appoggiata dal suo fidanzato Alfonso D’Apice, che a sua volta ha usato termini poco garbati nei confronti di Stefania. Nonostante ciò, la concorrente ha sempre ribattuto senza trascendere nei toni. Alfonso e Chiara erano già stati richiamati da Cesara Buonamici, ma evidentemente quel richiamo è stato ignorato.

Parlando con Javier Martinez, Federico Chimirri, Mattia Fumagalli e Maxime Mbanda, Stefania ha raccontato di aver avuto un nuovo confronto con Chiara, finito nel peggiore dei modi. Stefania ha detto alla sa rivale di averla sempre rispettata, ma la ragazza ha risposto che non era vero. A quel punto, Orlando le ha ribattuto che il rispetto va anche conquistato. Ed è qui che sarebbe arrivata la frase choc di Chiara: “Se avessi una madre così, mi vergognerei”.

Stefania ha raccontato di essere rimasta senza parole e di aver risposto con ironia: “Grazie, sei sempre molto carina”. entra ne parlava, Orlando è apparsa molto triste. I suoi compagni, invece, si sono infuriati, in particolare Federico Chimirri: “Una ragazza di 25 anni come può dire una cosa del genere? Come fai dopo a guardarti allo specchio e ad andare a dormire tranquilla? Devono imparare il rispetto, l’educazione e la dignità”. D’accordo anche Javier Martinez: “Sai quante ore di volo deve fare Chiara per diventare come Stefania?”, e Maxime Mbanda ha aggiunto: “Bisogna dare il giusto peso alle parole”.

Federico su Chiara: "Tu ti guardi allo specchio e ti piaci? Imparate a stare al mondo!" dopo che la fidanzata del nano ha detto a Stefania che si vergognerebbe ad avere una mamma come lei

Si è parlato poi anche di Alfonso. Il fidanzato di Chiara, in un’altra discussione, era stato altrettanto duro con Stefania. Come riportato da Federico, Alfonso le avrebbe detto: “A te non ti si fila nessuno”. A quel punto, i concorrenti si sono schierati dalla parte di Stefania. “Una donna di 60 anni non la tratti così”.

Sul web, queste parole hanno scatenato una vera e propria ondata di indignazione. Da giorni, diversi utenti chiedono provvedimenti disciplinari nei confronti di Chiara e Alfonso. Resta da vedere se la produzione del Grande Fratello interverrà.