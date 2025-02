Brutto momento al Grande Fratello con protagonisti involontari Helena e Javier. Infatti, le due compagne di avventura Chiara e Zeudi si sono rese artefici di un comportamento che ha fatto rabbrividire il pubblico. Il video in questione è stato caricato sul social network X e gli attacchi nei loro confronti sono stati immediati. In particolare, è stata l’ex Miss Italia a far innervosire moltissimi utenti.

Chiara e Zeudi si sono avvicinate a Helena e Javier, ma questi ultimi stavano presumibilmente dormendo in uno dei letti messi a disposizione dal Grande Fratello. Il loro atteggiamento è stato condannato praticamente da tutti e chissà se non ci saranno ramanzine da parte di Alfonso Signorini nella prossima puntata in diretta.

Grande Fratello, il gesto di Chiara e Zeudi contro Helena e Javier: polemiche

Polemiche improvvise al Grande Fratello, dato che nessuno si aspettava che Chiara ma soprattutto Zeudi arrivassero a tanto con Helena e Javier. La Di Palma è infatti stata molto amica della brasiliana e del pallavolista argentino, ma ora la loro distanza è totale e ciò che ha fatto nelle ultime ore è la testimonianza più clamorosa.

Chiara e Zeudi sono andate vicine al letto di Helena e Javier e la Cainelli ha fatto finta di rovesciare addosso una scatola di Mikado. L’ex Miss Italia ha imitato un conato di vomito e sul web è esplosa una polemica infinita. E ancora la coppia non ha saputo cosa è successo, dunque quando lo apprenderanno potrebbero nascere nuovi litigi.

IL GESTO DI BUTTARGLI ADDOSSO LA SCATOLA DEI MIKADO CHIARA,FALLO QUANDO HELENA E JAVIER SONO SVEGLI, POI VOGLIO VEDERE SE LO AVRESTI FATTO LO STESSO#grandefratello pic.twitter.com/6FH926eZXe — 𝓝𝓪𝓽𝓪𝓼𝓬𝓲𝓪 𝓢𝓢𝓛𝓪𝔃𝓲𝓸🦅📢69% (@NatasciaE30) February 14, 2025

piccola cucciola di zeudi quando te li volevi fare entrambi non avevi i conati #helevier #heleners #javi7

pic.twitter.com/KYqfDLPd2y — 𝑀 (@reallyapathetic) February 14, 2025

Molti hanno sottolineato il fatto che Zeudi fosse interessata sia a Helena che Javier, quindi questo conato di vomito finto poteva essere evitato per tanti telespettatori.