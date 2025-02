Altro che festa degli innamorati, la sagra dei veleni al Grande Fratello. In occasione di San Valentino, le quattro coppie della casa hanno avuto in regalo una cena in tugurio ma dalla serata è emerso tutto fuorché l’amore nonostante i palloncini a forma di cuore e le decorazioni tipiche della ricorrenza che cade il 14 febbraio. Helena Prestes, Javier Martinez, MariaVittoria Minghetti, Tommaso Franchi, Chiara Cainelli, Alfonso D’Apice, Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato se ne sono dette di ogni.

L’argomento principale, che è poi quello che ha fatto scattare la miccia e trasformato la cena in una serata horror, è stato quello delle dinamiche e delle strategie di gioco, ma andiamo ai dettagli. I primi a discutere sono stati Alfonso e MariaVittoria: lui l’ha accusata di essere poco trasparente, ma ha anche aggiunto che ormai l’ha sgamata e questo l’ha mandata su tutte le furie.

GF, il caos tra le coppie a San Valentino

“Ma che ca**o vuoi da me?”, gli ha risposto scatenando una reazione pesante di Alfonso: “Non abbaiare” E: “Sei inacidita. Nun sto pazziann chiù, parla in italiano e non dire le brutte parole! Io valgo cento volte te. E non alzare la voce. Non abbaiare. Non ti rivolgere mai più così a me con queste parolacce. Sei una dottoressa fai la donna educata. Con me è guerra persa”. Ma non solo loro. Poco dopo anche Lorenzo e Javier hanno discusso: “Tu mi hai dato dell’attore e del pagliaccio. Ma attore di cosa? Al massimo dimmi che sono un giocatore”, l’attacco del modello.

E subito dopo Shaila contro Helena, accusata di essere stata la geisha di Lorenzo: “Quella devota a Lorenzo eri te. Quando stavi accanto a lui diventavi un’altra persona“. “Ma cosa cavolo dici?! Quella che è cambiata sei tu. Non mi paragonare a te!”, si è scaldata Helena. La lite poi si è spostata sulle dinamiche, con la velina che ha sottolineato come lei fosse stata eliminata e lei no: “Sei tornata solo perché sei stata miracolata dal Grande Fratello ti ha rivoluta per fare le dinamiche. Tu puoi anche vincere, ma hai già perso”.

— S6 (@Sonia6S) February 15, 2025

— SF 🎀 (@SilviaFranco965) February 14, 2025

A quel punto Helena ha dato una risposta incredibile: “Sono uscita, ma sono anche rientrata! Secondo te perché sono tornata? Significa che qualcuno fuori mi ha rivoluto qui. E tesoro si vede che sei devastata. Pensa a te stessa, che sei volgare e nemmeno te ne accorgi. Vedrai quando uscirai da qui, capirai molte cose, ti accorgerai anche della tua storia con Lorenzo…”. Insomma, il caos tra le coppie.