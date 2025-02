“Volano i piatti”. Grande Fratello, Lorenzo e Helena uno davanti all’altro: Javier e Shaila costretti ad assistere

Dentro la Casa del Grande Fratello l’atmosfera è ormai bollente. Dopo la puntata di ieri sono finiti in nomination in 6 ed uno di loro, Alfonso, rischia di dover abbandonare la Casa. I risultati del sondaggio web realizzato da Forum Free Grande Fratello, a cui alle 9:05 del 14 febbraio hanno votato 955 partecipanti, vedono in testa Amanda con il 32% dei voti, seguita da Iago col 30% e da Shaila col 18. Ultimo Alfonso D’Apice con il 6,20% dei consensi.

Intanto c’è grande attesa per quello che succederà stasera. I concorrenti che si sono fidanzati all’interno della casa in questi mesi mangeranno allo stesso tavolo per le sera di San Valentino: Chiara e Alfonso, Lorenzo e Shaila, Tommaso e Mariavittoria, Javier e Helena.





Grande Fratello, Lorenzo ed Helena allo stesso tavolo

Soprattutto la vicinanza tra Helena e Lorenzo ha fatto scattare i commenti dei fan: “Tutti a tavola insieme, hanno scelto la tovaglia rossa così alla fine non si vedrà il sangue”, “Che ridere”, “Ormai questo è diventato il gioco dell’amore”, “Ma non si possono vedere”, “Gli spoiler di quest’anno sono alle stelle”, “Shailenzo e helevier allo stesso tavolo, fa così ridere”.

E ancora: “Voleranno piatti e bicchieri”, “Ma cosa significa?”, “Non mi perderò questa cena per niente al mondo”. Intanto non sono momenti facili per Helena, contro di lei è scesa in campo anche Beatrice Luzzi. “Helena è prepotente, parla sempre sopra gli altri durante i confronti. Molto maleducata”, ha scritto poco fa Beatrice Luzzi su X, intervenendo sotto un post che riportava le tensioni della puntata.

gli spoiler del grande fratello quest’anno alle stelle pic.twitter.com/2VBzqqTqfz — 💥 (@maiunajoia_) February 14, 2025

Il commento si riferiva in particolare all’ennesimo scontro tra Helena e Lorenzo, durante il quale l’opinionista ha accusato la modella di non lasciarlo esprimere. L’ultimo di tante polemiche che hanno visto Helena protagonista.