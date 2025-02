Polemiche del pubblico del Grande Fratello, dopo l’ultima decisione che avrebbe preso la produzione su Javier. Il concorrente è stato convocato in confessionale dalla regia, lui si è recato lì dentro, ha quindi parlato con gli autori e successivamente è uscito raggiungendo Helena. Poi è successo un episodio che ha fatto imbestialire i telespettatori, furiosi per la scelta fatta.

Infatti, dopo aver parlato col Grande Fratello, Javier è andato da Helena ma improvvisamente gli autori hanno voluto assumere un provvedimento. E chi stava seguendo la diretta 24 ore su 24 del reality show ci è rimasto veramente parecchio male. E la protesta è stata spontanea.

Grande Fratello, bufera dopo la censura su Javier

A concentrarsi su quanto accaduto nella casa del Grande Fratello è stato un utente del social network X, che ha subito informato gli altri telespettatori della specie di censura fatta ai danni di Javier e di conseguenza anche di Helena. Ma vediamo cosa è successo appena lui è uscito dal confessionale.

Questo il resoconto del telespettatore del GF sul pallavolista argentino: “Ecco che fa il Grande Fratello quando i concorrenti non stanno ai suoi ordini. Li oscura, Javi è appena uscito dal confessionale e stava parlando con Helena. Non solo non ha alzato l’audio, ma ha pure cambiato inquadratura“.

ecco che fa il grande fratello quando i concorrenti non stanno ai suoi ordini… li oscura. Javi è appena uscito dal confessionale e stava parlando con helena. non solo non ha alzato l'audio ma ha cambiato pure inquadratura #helevier pic.twitter.com/cAohbFMOwa — Christian🐍♓ 💐SANREMO💐 (@Christi38070255) February 14, 2025

Non sappiamo cosa si siano detti Javier e Helena ed è ciò che ha fatto arrabbiare il pubblico, che avrebbe voluto sapere il contenuto di questo dialogo.