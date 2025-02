A poche ore dal nuovo appuntamento in diretta col Grande Fratello Helena è stata avvisata di una cosa importante. La concorrente del reality show di Canale 5 è stata chiamata a gran voce, è arrivata in giardino e assieme ai compagni di avventura si è resa conto di ciò che stava succedendo proprio in quei frangenti. E da casa tutti hanno capito che messaggio potrebbe aver ricevuto.

Ovviamente c’è sempre bisogno di interpretazioni al Grande Fratello, ma quello che è stato comunicato a Helena pare essere abbastanza lineare. C’è qualcuno in casa che non sarà felicissimo di questa comunicazione arrivata alla modella brasiliana. Le hanno infatti consigliato di agire in maniera particolare da adesso in poi.

Grande Fratello, avviso per Helena: cosa le hanno detto di fare

A dire a Helena come dovrebbe comportarsi al Grande Fratello sono stati i suoi fan, che le hanno regalato un messaggio aereo. Il velivolo ha iniziato a sorvolare sopra la casa più spiata d’Italia e la frase che era presente ha lasciato increduli tutti. Anche il sito ufficiale del GF ha fatto un’ipotesi specifica su chi potesse essere il destinatario di quelle parole.

La scritta è stata la seguente: “H (Helena n.d.r.), non far surfare nessuna sulla tua onda“. Quindi, l’hanno invitata ad andare praticamente avanti da sola. Gli altri gieffini hanno immaginato che quel messaggio potesse essere contro Zeudi. Ma la Prestes non ha voluto polemizzare e alla fine ha semplicemente ringraziato i fan, che le hanno dimostrato tanto affetto.

Vedremo se Helena e Zeudi si parleranno in queste ore o nel corso della puntata in diretta del 17 febbraio per cercare di raggiungere una nuova tregua duratura.