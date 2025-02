Grande Fratello, ancora polemiche su Lorenzo Spolverato. Il pubblico si è accorto di una cosa molto strana, nonostante gli attriti non nomina mai Stefania Orlano. E la risposta sulla ragione è arrivata. Lorenzo che ha avuto un alterco con MaVi dopo alcune rivelazioni di Chiara sul suo conto. “Io non vado da Mariavittoria dicendole ‘Senti, allora mettiamoci lì e parliamo’”.

“Non può attaccarsi alla scusa che se non parliamo allora non sono tanto amico, non funziona così. Perché io la prossima volta che le parlerò è per mettere un punto, io il punto l’ho già messo. Io non ricordo di aver litigato a tal punto da doversi far perdonare. È sempre lei che ha criticato la coppia, me, lei noi non abbiamo mai criticato”.





Grande Fratello, perché Lorenzo non nomina mai Stefania

Stasera ci sarà un confronto. Intanto il pubblico si X svela il motivo della sua riluttanza nello scontrarsi con Stefania. “Avete notato che nonostante la chiara posizione di Stefania, Lorenzo non la attacca? E sapete perché? Perchè è un bullo. E si guarda bene da attaccare chi è più forte”, si legge su X.

A proposito di Stefania. Hanno del clamoroso le ultime parole dette da Stefania Orlando al Grande Fratello. A diffonderle sono stati alcuni telespettatori, che si sono fiondati sul social network X e hanno comunicato agli altri cosa avesse detto la gieffina durante un suo confessionale, a poche ore di distanza dalla nuova puntata in diretta del 17 febbraio con Alfonso Signorini.

Avete notato che nonostante la chiara posizione di Stefania, Lorenzo non la attacca? E sapete perché? Perchè è un bullo. E si guarda bene da attaccare chi è più forte. #grandefratello pic.twitter.com/0wXdEX0BWH — lori 👸 (@LoriiB) February 17, 2025

Diversi internauti che stavano seguendo le dinamiche del Grande Fratello si sono resi conto di queste dichiarazioni pazzesche di Stefania Orlando sul programma Mediaset. Parole che sicuramente faranno discutere non poco. Andiamo a scoprire insieme cosa ha affermato e cosa tra l’altro la aspetta nel corso della serata. Questo quanto scritto da alcuni utenti su X su Stefania: “Stefania in confessionale ha detto: ‘Questo non è un Grande Fratello, è un grande bordello (inteso come casino)‘. Mi sento male”. Signorini probabilmente le chiederà precisazioni su queste affermazioni e capiremo perfettamente cosa voleva dire la Orlando.