Nessun nuovo televoto flash per determinare il prossimo finalista. Lorenzo Spolverato resta l’unico concorrente con il posto già garantito per la finale, che dovrebbe svolgersi entro la fine di marzo, a meno di un mese di distanza. Durante la nuova puntata del Grande Fratello, in onda lunedì 17 febbraio, c’è stata una sola eliminazione e nessun altro finalista. A lasciare la casa è stato Alfonso D’Apice, ex volto di Temptation Island entrato in casa insieme all’ex fidanzata Federica Petagna.

Tra i nominati c’erano: Chiara Cainelli, Alfonso D’Apice, Iago Garcia, Amanda Lecciso, Giglio e Shaila Gatta. Chiara e Alfonso fanno parte di una delle coppie di questa edizione. I primi a essere salvati sono stati Chiara Cainelli e Amanda Lecciso, seguiti da Shaila Gatta e Giglio. A questo punto, Alfonso Signorini ha mandato Alfonso D’Apice nel Superled e Iago Garcia nella mystery room. Gli altri concorrenti dovevano scegliere con chi schierarsi tra i due. Alla fine, il pubblico ha deciso di eliminare Alfonso.

Grande Fratello, la frase di Mariavittoria su Zeudi fa infuriare il pubblico

La puntata del Grande Fratello si è conclusa con le nuove nomination. Dieci i concorrenti votati: Amanda, Chiara, Federico, Iago, Giglio, Maria Teresa, Mariavittoria, Maxime, Shaila e Stefania. In puntata si è parlato anche delle frizioni tra Mariavittoria e Zeudi, il cui rapporto ha subito una brusca incrinatura. Le due giovani protagoniste del Grande Fratello, che avevano sempre mostrato un legame solido e affiatato, hanno recentemente avuto molti contrasti.

Zeudi p rimasta delusa da Mariavittoria, e quella nomination ha segnato un cambiamento nel loro rapporto. La giovane napoletana, confrontandosi con Jessica, aveva spiegato di essere rimasta spiazzata nel momento in cui Mariavittoria aveva fatto il suo nome. La dottoressa sembrava indecisa su chi votare e aveva palesato i propri dubbi alla stessa Zeudi che mai si sarebbe aspettata di venire nominata dalla ragazza.

Durante la puntata di ieri, a un certo punto si sente Mariavittoria dire una frase molto pesante nei confronti della Miss: “A quell’altra (zeudi) già l’ho detto la corona su per il culo ti metto, gliela faccio mangiare.. la corona di miss italia”, si legge in un tweet in cui si vede il video della diretta in cui la Minghetti parla con Mattia. Il pubblico ha avuto una reazione di protezione nei confronti di Zeudi, una delle concorrenti più amate dopo la ship con Helena Prestes.

mariavittoria: “a quell’altra (zeudi) già l’ho detto la corona su per il culo ti metto, gliela faccio mangiare.. la corona di miss italia” pic.twitter.com/vJBffUSCNa — rachele🌸🍭 (@rachele_caps) February 18, 2025

“Buongiorno finalmente vi svegliate anche su di lei, fa così dal primo giorno”, “Mariavittoria è la persona più invidiosa e cattiva. Basta vedere come parla delle sue amiche alle spalle. Speriamo sia arrivato il suo momento per uscire dalla porta rossa”, “Ma pensa te. Adesso si vede le vere facce di tutti eh”, “MV per me è una bugiarda e sta prendendo in giro anche quel porello di Tommy. Ecco l ho detto”, “Si crede di essere diventata forte invece sembra solo una nana malefica rosicona che urla come pikachu”, “Dopo questa mandatela a casa”, si legge infatti sui social. Secondo molti utenti, per Mariavittoria si mette molto male.