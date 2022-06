Tu si que vales cast 2022 con sorpresa. In queste settimane Mediaset sta lavorando alla prossima stagione e non mancheranno i colpi di scena. L’obiettivo è replicare il successo ottenuto lo scorso anno, con la finale di novembre che aveva segnata un record di ascolti. A trionfare, per chi non ricordasse, era stato Sadeck. Dopo la vittoria il coreografo si era lasciato andare alle lacrime, poi era stato travolto dall’entusiasmo dei suoi ballerini (64 ballerini) che lo avevano sommerso di abbracci.



Sadeck si era aggiudicato il premio di 100mila euro con una bellissima coreografia ispirata al volo degli uccelli. “Dove vuoi volare?” gli aveva chiesto Maria De Filippi prima del verdetto. “In giro per il mondo”, risponde il giovane. La settima edizione del talent show di Canale Cinque aveva dato un volto e un nome anche al campione della gara parallela della super simpatica ‘Scuderia Gerry: a vincere è stato Giampiero Landolfo, a cui è stato regalato un viaggio a Las Vegas.





Tu si que vales, cast 2022 con sorpresa: fuori Giulia Stabile



Landolfo aveva vinto battendo la concorrenza degli altri due finalisti: Tommaso Marroccoli (ballerino) e Antonio Avitto (il ‘cantorsionista’). Come sempre, la giuria era stata composta come al solito da Gerry Scotti, Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Teo Mammucari e Sabrina Ferilli. Al timone invece Martin Castrogiovanni, Alessio Sakara, Belen Rodriguez e Giulia Stabile. (Leggi anche Arundhaty Roy: “Basta con Gandhi, accettava le caste”)



Giulia Stabile non che ci sarà a Tu si que vales 2022. A lanciare l’indiscrezione è stato Davide Maggio su Instagram, confermando invece il resto del cast. Tornerà Sabrina Ferilli e ci sarà pure Belen, così come non cambierà la formazione dei giudici. Maria De Filippi, Teo Mammucari, Rudy Zerbi e Gerry Scotti sono ormai una squadra e sono pronti a divertirsi e a divertire per un’altra stagione televisiva.



La stagione di Giulia a Tu si que vales non era stata particolarmente apprezzata, anzi. Era stata lei a raccontare quei momenti difficili: “Durante la finale di Tu si que vales me ne hanno dette di tutti i colori, tipo che ero inutile. Ma proprio perché era l’ultima puntata, era normale avessi meno spazio in favore della gara e dei conduttori”.

