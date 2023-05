Nella serata di lunedì 29 maggio andrà in onda una nuova puntata dell’Isola dei Famosi, che vedrà tra le protagoniste assolute Helena Prestes. A farci sapere tutto è stato un comunicato ufficiale del programma di Canale 5, che si è soffermato anche su altri concorrenti. Ma le attenzioni maggiori sono ricadute proprio sull’amica di Nikita Pelizon, che avrà di fronte a sé un’occasione ormai irripetibile per dimostrare tutta la sua forza.

Intanto, prima di dirvi cosa succederà all’Isola dei Famosi con Helena Prestes, si è scoperto anche qualcosa di importante su Pamela Camassa. Parliamo del sondaggio riguardante il naufrago preferito della settimana. In terza posizione si è piazzata Helena Prestes, in coabitazione con Cristina Scuccia, appaiate al 9%. Alle spalle di Pamela Camassa si è posizionato Marco Mazzoli col 25% dei consensi, mentre la compagna di Bisciglia ha conquistato il 28% dei voti dei lettori di Novella 2000.

Isola dei Famosi, pronta la vendetta di Helena Prestes

Il comunicato ufficiale dell’Isola dei Famosi, che si è soffermato anche su Helena Prestes, è iniziato così: “Ad una settimana dalla reunion dei naufraghi in un’unica tribù, sull’Isola è partito il tutto contro tutti. Nel corso della puntata ci sarà una vera e propria resa dei conti fatta di sfide, duelli e confronti tra i naufraghi, sempre più vicini alla finale. Marco Mazzoli sarà protagonista di una tentazione, sarà aiutato a distanza dal compagno di avventura Paolo Noise. Fino a che punto dovrà spingersi pur di mangiare un’agognata pizza?”.

Poi ancora: “L’Isola di Sant’Elena verrà chiusa per sempre, quale sarà il destino dei suoi abitanti? Chi tra Corinne, Nathaly, Luca, Pamela e Marco dovrà abbandonare Playa Fantasma?”. Ma a proposito di Helena, per lei è pronto un momento topico: “Avrà la possibilità di consumare la sua ‘vendetta’ nei confronti di Pamela Camassa, Alessandra Drusian e Cristina Scuccia con una prova che la vedrà battersi contro le tre naufraghe”. Quindi, sarà una puntata da seguire col fiato sospeso.

Non sono stati rivelati i particolari della prova, che dovranno fare le 4 concorrenti del programma condotto da Ilary Blasi. Bisognerà piazzarsi davanti al piccolo schermo per scoprire ogni dettaglio su ciò che succederà in Honduras.