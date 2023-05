Pamela Camassa non lo sa ancora, ma nella serata di lunedì 29 maggio sarà in festa all’Isola dei Famosi. Gli altri naufraghi invece storceranno il naso e dovranno incassare questa brutta notizia, quando Ilary Blasi la comunicherà a tutti. Non c’è ancora l’ufficialità, ma tutti gli indicatori paiono chiari e difficilmente ci sarà un cambiamento rilevante nel risultato. Una vera gioia per la compagna di Filippo Bisciglia, che spera di arrivare fino alla finale del reality show.

Indubbiamente il nome di Pamela Camassa è uno dei più rilevanti all’Isola dei Famosi e ora vuole mantenere alte tutte le aspettative che ci sono su di lei. Nelle prossime ore scopriremo anche l’eliminato dal programma, che uscirà fuori da questi naufraghi: proprio Pamela, Nathaly Caldonazzo, Luca Vetrone, Marco Mazzoli e Corinne Clery. Ma tenuto conto dell’ultima notizia sulla modella difficilmente lascerà l’Honduras.

Pamela Camassa, splendida notizia per la naufraga dell’Isola dei Famosi

La notizia è stata comunicata dal sito Novella 2000, titolare di un sondaggio molto importante che ha visto il trionfo di Pamela Camassa. Per gli altri concorrenti dell’Isola dei Famosi non c’è stata storia, infatti sono rimasti tutti alle spalle della donna. Malissimo ad esempio Gian Maria Sainato e Alessandra Drusian dei Jalisse, che hanno totalizzato 0 e 1% delle preferenze. Corinne Clery si è fermata al 3%, mentre Nathaly Caldonazzo, Luca Vetrone, Fabio Ricci e Andrea Lo Cicero al 4%.

Parliamo del sondaggio riguardante il naufrago preferito della settimana. In terza posizione si è piazzata Helena Prestes, in coabitazione con Cristina Scuccia, appaiate al 9%. Alle spalle di Pamela Camassa si è posizionato Marco Mazzoli col 25% dei consensi, mentre la compagna di Bisciglia ha conquistato il 28% dei voti dei lettori di Novella 2000. E ora c’è enorme curiosità per comprendere quali saranno le reazioni dei compagni.

C’è attesa per capire cosa accadrà in studio e non è da escludere che anche Cristina Scuccia sarà una delle grandi protagoniste della puntata, dato che nei giorni scorsi ha espresso il suo grande desiderio di diventare madre.