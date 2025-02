Dopo la toccante vicenda di America e del padre Donato, la puntata del 1° febbraio di C’è Posta per Te ha proseguito con una storia carica di emozioni e tensione familiare. Protagonisti di questo intenso momento televisivo sono stati Fausto e suo figlio Lorenzo, separati ormai da nove anni a causa di una frattura dolorosa e apparentemente insanabile. Fausto ha deciso di scrivere al programma nella speranza di ricucire il rapporto con il figlio, interrotto dal momento in cui ha lasciato la famiglia dopo aver tradito la moglie con un’altra donna. “Voglio chiedere a mio figlio cosa ho fatto”, ha dichiarato Fausto, lasciando intendere il peso del suo rimorso.

L’uomo ha ripercorso il loro passato, ricordando il momento in cui si è allontanato da casa: “Sono circa 10 anni che non abbiamo più rapporti. Quando sono andato via di casa avevi 13 anni, ho perso tutto di te. Adesso ti sei appena laureato e sono fiero. Tutto questo per una separazione è devastante, mi sono separato da tua madre e non da te”. Con queste parole, ha cercato di far comprendere a Lorenzo che, nonostante la distanza, il suo affetto non si era mai spento. Il dolore di Fausto si è fatto ancora più evidente quando ha toccato un tema delicato: “Ci sono sempre stato. Tre mesi fa ho perso mia madre, non voglio aspettare che vieni al cimitero a portarmi un fiore”. Il bisogno di ricostruire il legame con il figlio si mescolava dunque alla paura di un’ulteriore perdita definitiva.





Tuttavia, Lorenzo non si è mostrato convinto delle parole del padre e ha subito espresso il suo scetticismo: “Non gli credo completamente. Non è vero che mi ha sempre cercato”. Maria De Filippi ha cercato di comprendere meglio i sentimenti del ragazzo, domandandogli: “Facevi fatica a vederlo?”. La risposta di Lorenzo ha rivelato un dolore profondo e una ferita ancora aperta: “Sono rimasto deluso da quello che è successo, dal dolore che ha recato a mia madre. Se devo dire la verità, a me un padre non mancava. Mio zio, mancato nel 2020, è stata la nostra salvezza”. Le parole del giovane hanno reso chiaro quanto fosse difficile per lui concedere una seconda possibilità al padre: “È diventato un estraneo nella mia vita, non saprei dire se ho voglia di colmare questo senso di estraneità”.

Pur avendo accettato di ascoltarlo, Lorenzo ha ammesso di non provare alcun sentimento nei suoi confronti: “Volevo solo vedere cosa avesse da dirmi, io sono abbastanza tranquillo. Ha saltato delle tappe fondamentali della mia vita, 9-10 anni sono tantissimi”. La conduttrice ha cercato di capire quale fosse il passo successivo per tentare un riavvicinamento, chiedendogli: “Che deve fare lui in questo caso?”. La risposta di Lorenzo ha fatto emergere la necessità di tempo e riflessione: “Ho bisogno di metabolizzare e pensarci”.

Fausto, con le lacrime agli occhi, ha provato a fare un ultimo appello: “Hai detto che 9-10 anni sono tanti e ne vuoi far passare altro di tempo? Penso di aver pagato tutto, non credo che non provi niente verso di me. Ripartiamo Lori, a piccoli passi. Apri questa busta, sto male. Ti voglio bene e mi manchi”. Ma la ferita di Lorenzo era ancora troppo profonda per essere sanata in quel momento. Il ragazzo ha spiegato con fermezza: “Per lui non provo nulla, è come se fosse un estraneo. Al funerale di mio zio Massimo non è venuto, questo non lo perdono. Potrebbe esserci una possibilità in futuro”. Con queste parole, ha preso la sua decisione: per il momento, la busta rimaneva chiusa. Una storia dolorosa, fatta di rimpianti e scelte difficili, che ha mostrato quanto il tempo possa allontanare le persone e quanto sia complesso ricostruire un rapporto spezzato. Resta solo la speranza che, un giorno, le distanze possano accorciarsi e il cuore possa riaprirsi al perdono.

