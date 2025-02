Al Bano Carrisi è stato il super ospite dell’ultima puntata di C’è posta per te, andata in onda su Canale 5 il 1° febbraio. Il cantante di Cellino San Marco, noto per il suo carisma e la sua lunga carriera nella musica italiana, è stato protagonista di una storia particolare. Tutto è iniziato con il postino del programma che gli ha consegnato la celebre busta. La sua reazione ha scatenato una pioggia di critiche sul web. Sotto ‘accusa’ i modi giudicati un po’ troppo “ruvidi” con cui Al Bano si è posto verso chi lo aveva mandato a chiamare.

In studio dietro la busta c’erano tre signore. Due sostenevano di averlo conosciuto negli anni ‘60, quando lui era un giovane in cerca di fortuna a Milano, mentre la terza era una sua fan di lunga data, prossima a compiere 100 anni. Maria De Filippi ha raccontato come le due prime donne avessero incrociato il cantante in passato: una, Giulia, lo avrebbe visto lavorare come cameriere in un locale e avrebbe saputo solo dopo, tramite un collega, che lui si era invaghito di lei. L’altra, Mariangela, lo aveva conosciuto in quegli anni e Al Bano le avrebbe persino proposto un giro in Lambretta, ma lei aveva rifiutato perché già fidanzata.

“Cosa ha fatto lui”. C’è posta per te, critiche ad Al Bano durante l’incontro in studio con le tre donne

Quando Al Bano ha aperto la busta e si è trovato davanti le tre signore, la sua reazione ha lasciato perplessi molti spettatori. Confuso, ha esclamato: “Chi è? Sua sorella?” rivolgendosi a Mariangela. Nemmeno con gli indizi forniti dalle donne è riuscito a ricordare nulla e anzi, con tono ironico, ha continuato a nominare un’altra donna, Silvana, che a suo dire era la più bella tra quelle che aveva conosciuto all’epoca.

I commenti taglienti del cantante hanno fatto sorridere alcuni, ma hanno irritato molti altri. Quando Mariangela gli ha mostrato una foto di sé da giovane, lui ha replicato: “Ah, questa sei tu? Bella. E che ti è successo dopo?”. Anche Giulia ha cercato di rinfrescargli la memoria, ma Al Bano ha continuato a mostrarsi perplesso e ha chiesto: “Ma che ho fatto di male? E Silvana che fine ha fatto?”.

La terza signora, l’ultracentenaria Giulia, era semplicemente una sua grande fan e voleva abbracciarlo. Quando gli ha raccontato di essere andata fino a Cellino San Marco nella speranza di incontrarlo, lui ha risposto: “Ma voi non sapete che Al Bano è sempre in giro per il mondo!”. Alla fine, la busta si è aperta e il cantante ha abbracciato affettuosamente la fan, mentre le altre due donne hanno insistito nel cercare di mostrargli le loro vecchie foto.

Le reazioni sui social non si sono fatte attendere e molti telespettatori hanno criticato l’atteggiamento di Al Bano, giudicato poco galante e persino maleducato. Su X sono comparsi messaggi come: “Poco galante Al Bano però”, “Al Bano cafone e approfittatore della sua fama”, “Ma come si fa a trattare così delle signore?” e “Poco galante Al Bano”. Qualcuno ha persino ironizzato sulla sua scarsa memoria, scrivendo: “Al Bano totalmente rinc…: come facevano, secondo lui, le signore a conoscere dettagli della sua vita prima che fosse famoso?”. In definitiva, la partecipazione di Al Bano a C’è posta per te ha diviso il pubblico: se da una parte c’è chi ha trovato divertente il suo modo di fare, dall’altra c’è chi lo ha considerato eccessivamente brusco e poco rispettoso nei confronti delle tre donne.