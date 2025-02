Adesso potrebbe mettersi male per Helena al Grande Fratello. Un suo segreto è stato rivelato da persone informate e ad essere messo in mezzo nella questione è anche Javier, con il quale si sta comportando in maniera ambivalente. Prima sembravano andare molto d’accordo, poi si erano allontanati e ora lei ha mostrato nuovamente un certo interesse, parlando anche in codice per provare a non farsi capire del tutto.

Nelle ultime ore l’influencer Deianira Marzano è venuta a sapere che Helena non avrebbe raccontato tutta la verità, in particolare avrebbe fatto qualcosa che riguarda anche Javier quando era all’esterno del Grande Fratello. Prima di rientrare nella casa più spiata d’Italia, avrebbe fatto degli accordi particolari.

Leggi anche: “Javier va fuori…”. Grande Fratello, fine dei giochi. La decisione è arrivata poco fa





Grande Fratello, Helena nasconde un segreto: coinvolto Javier

La segnalazione su Helena e Javier è scioccante per il pubblico del Grande Fratello. L’utente che ha contattato Deianira Marzano ha riferito che “ero un Helevier, ma mi sono dissociato. So per certo che Helena, una volta uscita, ha parlato con il padre di Javier per organizzare il supporto esterno, sapendo già del suo rientro. L’aereo di ieri era concordato da lei e in parte pagato dalla sorella“.

Quindi, la modella brasiliana si sarebbe avvicinato nuovamente a Javier per uno scopo: “Il riavvicinamento a Javier è solo una strategia per ottenere il supporto dei fan, infatti evita di litigarci e attacca solo Zeudi. Non trovo giusto che le famiglie facciano accordi esterni e influenzino gli admin dei gruppi per zittire le opinioni. Helena gli fa spesso l’occhiolino per fargli capire che sa qualcosa, ma non può dirlo, mentre cerca di screditare Zeudi”.

Deianira ha commentato così questo rumor: “Non volevo darci peso, ma stanno arrivando troppi messaggi simili. Se fosse vero, sarebbe davvero scorretto”. Vedremo se usciranno fuori altri dettagli in futuro in merito a questo presunto accordo tra le famiglie di Helena e Javier.