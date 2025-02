Nella puntata di C’è Posta per Te andata in onda ieri sera, 1° febbraio 2025, Maria De Filippi ha ospitato il celebre conduttore Paolo Bonolis, regalando al pubblico momenti di grande emozione e divertimento. Bonolis, noto per la sua brillante carriera televisiva e per la sua innata capacità di intrattenere, ha partecipato al programma per sorprendere una famiglia speciale.

>> “Cosa ha fatto lui”. C’è posta per te, critiche ad Al Bano durante l’incontro in studio con le tre donne

La serata è iniziata con la presentazione di una storia toccante: una famiglia desiderava ringraziare una persona cara per il supporto e l’affetto dimostrato in un momento difficile. Per rendere la sorpresa ancora più speciale, la redazione di C’è Posta per Te ha deciso di coinvolgere Paolo Bonolis, il cui arrivo in studio ha suscitato grande entusiasmo tra il pubblico. Appena entra dice subito a Maria: “Che bona che sei!”, poi facendo ridere lo studio intero aggiunte: “Noi non ci vediamo mai, una volta l’anno. Sono andato pure a Trevignano nella speranza che apparissi tu, invece era un’altra…”.





Paolo Bonolis: “Sono andato dalla Madonna di Trevignano”

Poi le risate si trasformano in lacrime quando Maria spiega: “Assunta mi ha detto: io sono stata egoista, ho pensato che il mio dolore fosse superiore a quello di tutti loro, e non mi sono resa conto che loro hanno perso un padre. Per me la vita era finita, i miei figli mi chiamavano ‘mamma non me la sento’ perchè ogni volta che mi chiedevano di fare qualcosa dicevo ‘non me la sento’. Ho tolto ai miei figli anche il ricordo del papà perché quando loro volevano parlarne, io non ce la facevo, e me ne andavo”.

"SONO ANDATO ANCHE A TREVIGNANO SPERANDO FOSSI STATA TE CHE APPARIVI, INVECE ERA N' ALTRA…"

IL KING ✈️✈️✈️#cepostaperte pic.twitter.com/dtM3FtZ8l9 — Soter (@SonoSoter) February 1, 2025

E ancora: “Voglio dire ai miei figli che voglio smetterla di essere ‘mamma non me la sento’, voglio tornare a essere una mamma solare”. Quando Maria finisce di leggere la lettera figli sono in lacrime, e ripetono che non se lo sarebbero mai aspettati dalla madre, che decide di indossare un vestito rosso su quello nero:”Non mi vedrete più vestita di nero, e poi voglio farvi sorridere con il conduttore più simpatico della tv”.

Entra Bonolis e il pubblico impazzisce. Con la sua consueta ironia e sensibilità, ha interagito con i protagonisti della storia, offrendo parole di incoraggiamento e condividendo aneddoti personali che hanno strappato sorrisi e applausi. Il presentatore regala alla famiglia dei biglietti per Disneyland Paris, continuando a prendere in giro Angelo: “Cannavacciulo, cosa vuoi vedere a Disneyland? Topolino o Topolina???”. Conclude Assunta: “Chiedo scusa per quello che vi ho fatto passare, prometto che sarò una mamma più presente”.

Leggi anche: “Stai zitta, prima la moglie poi i figli”. C’è posta per te, America vuole riabbracciare il papà ma la matrigna non vuole