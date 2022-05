“Da Amici al GF Vip”. Per il ballerino nuova avventura in arrivo: la voce è molto forte

Da Amici al GF Vip. Questo ciò che potrebbe accadere all’ex ballerino del talent show di Maria De Filippi, Tony Aglianò. In queste ore non si sta facendo altro che parlare di lui, anche perché ha rilasciato delle dichiarazioni ufficiali al sito Biccy. Non ha assolutamente smentito le indiscrezioni, anzi, è prontissimo ad entrare nella Casa più spiata d’Italia. Tutto ovviamente dipenderà anche e soprattutto da Alfonso Signorini e dalla produzione del reality show, che da settembre ripartirà con l’edizione numero 7 per quanto riguarda i famosi.

Ma oltre che di Tony Aglianò, che da Amici passerebbe al GF Vip, di quest’ultimo programma si sta parlando anche per quanto concerne gli opinionisti. Cristiano Malgioglio nuovo opinionista del GF Vip sarebbe una vera bomba. Ma non tutti sono d’accordo. Secondo TVblog.it le cose starebbero diversamente. Il sito ha scritto: “Nelle ultime ore è circolata una voce secondo cui Cristiano Malgioglio tornerebbe al Grande Fratello Vip nelle vesti di opinionista insieme ad Amanda Lear, per altro coppia esplosiva”.





Tony Aglianò da Amici al GF Vip 7?

Tony Aglianò sarebbe entusiasta di partecipare al GF Vip 7 e per lui si tratterebbe di un’esperienza importante dopo Amici. Questo quanto rivelato a Biccy: “L’anno scorso ho fatto un colloquio per il Grande Fratello Vip, un’ora di chiacchierata con Alfonso Signorini e Irene Ghergo. Lui già lo conoscevo perché mi aveva intervistato a Verissimo insieme a Silvia Toffanin, dopo la mia partecipazione ad Amici. Poi mi ha detto che mi avrebbe risentito dopo due mesi per il provino ufficiale, ma non l’ho più sentito. Vorrei invitarlo a mantenere la parola data, mi ha detto che mi avrebbe riconvocato”.

E poi Tony Aglianò ha aggiunto: “Vorrei fare il Grande Fratello Vip perché non parlo con mio padre da due anni perché ha scoperto in tv della mia omosessualità. Proprio al Grande Fratello Cristiano Malgioglio ha detto che io ero l’ex di Giacomo Urtis e mio padre lo ha scoperto così. Vorrei che questo fatto si risolva proprio lì, dove tutto è nato. Dato che al GF si raccontano le storie e si riuniscono le famiglie, vorrei approfittarne per riallacciare i rapporti con mio padre”. Vedremo se ci riuscirà davvero.

Tony Aglianò è nato a Siracusa il 23 giugno del 1988 ed è anche un osteopata, oltre che ballerino. Ha partecipato alla sesta edizione di Amici. Si sa inoltre che è molto amico dell’ex concorrente del GF Vip, Selvaggia Roma. Adesso vorrebbe ritornare ad essere protagonista nel piccolo schermo proprio nel reality Mediaset e chissà se lo accontenteranno.

