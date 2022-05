Il Grande Fratello Vip è a caccia di una nuova opinionista, anzi, ne servirebbero due visto che non ci saranno più né Adriana Volpe né Sonia Bruganelli. E in queste ore è emerso un nome inaspettato, che potrebbe ricoprire questo ruolo. Ma già il pubblico avrebbe iniziato a rumoreggiare e si prospettano tempi difficili per Alfonso Signorini, se la notizia dovesse trovare conferme ufficiali. Siamo ancora nel campo delle indiscrezioni, ma una fonte affidabile ha sganciato questa super bomba.

Per quanto riguarda il ruolo di nuova opinionista del Grande Fratello Vip, nei giorni scorsi era fuoriuscita una voce dal sito Dagospia: “A Mediaset gira una voce che, se confermata, sarebbe una bomba: come opinionisti del Grande Fratello Vip potrebbero esserci Cristiano Malgioglio e Amanda Lear al posto di Sonia Bruganelli e Adriana Volpe. Ricordiamo che Malgioglio ha scritto canzoni per la Lear tra cui la scandalosa Ho fatto l’amore con me. Ma ora è invece stato rivelato un nome inedito e clamoroso.





Grande Fratello Vip, Katia Ricciarelli nuova opinionista?

Dunque, in questi giorni non si sta facendo altro che parlare di nuova opinionista del Grande Fratello Vip, ma adesso Amanda Lear pare che sia stata messa in disparte. Almeno stando al sito TvBlog, che ha tirato fuori dal sacco un nome che finora non era stato minimamente pensato. Ma molti telespettatori avrebbero già manifestato insofferenza e quindi non sarebbero da escludere forti proteste sul web, se Signorini le farà firmare davvero il contratto. Andiamo a vedere insieme di chi stiamo parlando.

TvBlog ha dunque riportato: “A Tale e quale show 2022 potrebbe prendere parte anche Katia Ricciarelli (nei giorni scorsi vi avevamo dato conto di tutte le anticipazioni fronte Grande Fratello Vip), la quale sarebbe però contesa anche da Alfonso Signorini per il ruolo di opinionista (dove non sono state confermate Adriana Volpe e Sonia Bruganelli) nel reality di Canale 5. La sensazione è che alla fine questa seconda ipotesi possa avere la meglio”. La soprano potrebbe dunque rubarsi la scena.

Intanto, parlando degli ex compagni di avventura nel reality Lulù Selassié ha rivelato che c’è solo una persona con la quale non vuole avere più nulla a che fare. Indovinate chi è? Già, proprio lei, Katia Ricciarelli. Sul suo conto Lulù è stata dura: “Noi non frequentiamo razzisti”. D’altra parte non è che da parte della moglie di Pippo Baudo ci siano mai state aperture nei confronti della princess.

