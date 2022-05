“Non se ne parla proprio”. Lulù Selassié, colpo choc a Katia Ricciarelli. E senza girarci intorno

Il Grande Fratello Vip 6 è finito da un pezzo. Ma dei protagonisti si continua a parlare. In particolare dentro la Casa non c’è stata soltanto “chimica artistica” tra i vipponi, ma pure parecchie liti e contrasti. Ebbene, sicuramente tra Lulù Selassié e Katia Ricciarelli non si può dire si sia formato un bel rapporto. Anzi. Le relazioni tra le principesse e la soprano sono andate via via deteriorandosi. Fino ad una guerra a viso aperto in cui non sono mancati i ‘colpi bassi’.

Lulù Selassié e Katia Ricciarelli si sono punzecchiate praticamente per tutta la durata del reality. Alla fine, poco prima che la soprano fosse eliminata, l’ultima battaglia: “Tu sei la prima che hai detto cose bruttissime a tante persone – l’accusa della princess – e da persona grande dovresti essere da esempio. La tua cosa più carina è stata dirmi che devo tornare al mio paese. Sì lo so che sono brava e tu sei brava a dire cose razziste alla persone!”. Poi, durante la pausa pubblicitaria Katia parlando di Lulù con Soleil ha detto: “Lei l’hai vista, la scimmietta”.





Lulù Selassié torna a parlare di Katia Ricciarelli

Insomma Lulù Selassié e Katia Ricciarelli se ne sono dette davvero di tutti i colori. La soprano ha perfino invitato la 23enne a tornarsene nel suo Paese. Tra le due, va detto, non c’è stato nessun chiarimento. Neppure dopo che sono uscite dal GF Vip. Adesso arrivano le parole che Lulù ha rilasciato in un’intervista a Whoopse.it. E, a occhio e croce, non è che siano state gettate le basi per creare un nuovo rapporto di amicizia…

Parlando degli ex compagni di avventura nel reality Lulù Selassié ha rivelato che c’è solo una persona con la quale non vuole avere più nulla a che fare. Indovinate chi è? Già, proprio lei, Katia Ricciarelli. Sul suo conto Lulù è stata dura: “Noi non frequentiamo razzisti”. D’altra parte non è che da parte della moglie di Pippo Baudo ci siano mai state aperture nei confronti della princess. Sul rapporto con Manuel Bortuzzo, ad esempio, Katia è stata sempre molto critica.

Subito dopo la fine della relazione tra Lulù e Manuel Katia Ricciarelli ha affermato: “Ho sempre pensato che la storia tra Manuel e Lulù sarebbe finita. Non sono contro l’amore, anzi! Io credo nell’amore e lo sostengo, quando è sincero. Lulù la vedevo effimera. Manuel è un bellissimo ragazzo, giovane, intelligente, colto, evidentemente si è lasciato prendere da questa ragazza”. E ancora: “Forse erano coinvolti dal fatto che tutti parlassero di loro due. Sì perché erano la coppia che suscitava interesse. lei passava ogni volta da crocerossina innamorata”. Insomma, tra Lulù e Katia l’aria è rimasta quella, e non è bella.

