Quanto vi è piaciuto il GF Vip 6. Tanto? Poco? Nel primo caso sarete diventati follower di Jessica Selassié o Barù. O magari di Alex Belli e Delia Duran. E perché non Katia Ricciarelli? Nel secondo caso, invece, tranquilli. Il reality di Alfonso Signorini è finito. Almeno per quest’anno. Ma ora tutti, chi più chi meno, seguono le vicende e le gesta dei vip che hanno reso speciale questa edizione.

Tra gli ex gieffini una menzione particolare spetta alle sorelle Selassié. Lulù, Clarissa e Jessica sono state senza dubbio al centro della Casa più spiata d’Italia. Lo sono state, certo, non solo per la storia della loro famiglia, ma soprattutto per quello che hanno ‘combinato’. Se la vincitrice Jess ha fatto ‘scintille’ con Barù, Clarissa è stata la prima eliminata. E poi c’è lei, Lucrezia, 23 anni e una vita davanti, come si suol dire. Una vita da trascorrere insieme a Manuel Bortuzzo. Ma anche una vita piena di nuovi impegni…





Ospite del format web “Isola Party” Lulù Selassié ha fatto delle interessanti confessioni su quelli che potrebbero essere i suoi nuovi progetti lavorativi. E in particolare ha parlato di una ex concorrente che come lei, forse perfino più di lei, ha lasciato il segno. Parliamo dell’influencer Soleil Sorge che, oltre a finire nella tela tessuta da Alex e Delia, ha colpito i telespettatori e chi ancora non la conosceva con le sue stilettate. Oggi è la principessina a parlare di Soleil…

Queste le parole di Lulù a Isola Party: “Se mi proponessero di fare l’Isola in coppia con una donna del GF avrei un po’ di scelta. Perché so che ci sono varie ragazze che hanno già fatto questo reality. Loro me ne hanno parlato durante i mesi al GF Vip. So quindi che sarebbero molto forti, resisterebbero senza problemi e come compagne di avventura sarebbero un’ottima spalla. Allora sicuramente Soleil! Perché lei l’ha fatta e l’edizione in cui ha partecipato l’ho seguita. Però potrei farla anche con Miriana, o Carmen. Mi sembrano tutte donne tanto resistenti. Secondo me Sole, ma anche le altre potrebbero fare tranquillamente le prove più dure sull’isola”.

Oltre a queste riflessioni a cuore aperto Lulù Selassié ha anche parlato di chi non vorrebbe più rivedere dopo l’esperienza del GF Vip. “Certamente ti dico Davide Silvestri. Ovvio che sì, ma anche Katia Ricciarelli, loro due sono sicura. A Katia ho sempre portato rispetto all’inizio, poi ha detto delle cose che non ho potuto tollerare. Discorsi orrendi e razzisti. Se dovessi fare la classifica di ‘falsa, falsissima e stra falsa’ direi che falsa è Katia, falsissima Davide e stra falsa Maria Monsè. Ora come minimo la Monsè risponderà per raccimolare dei like e attenzioni”. Sarà veramente così? Beh, basterà aspettare qualche minuto per essere certi.

