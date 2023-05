Rai, manca solo l’annuncio: Roberta Capua tornerà a guidare un programma a partire della prossima stagione, per lasciare campo libero alla conduttrice sarà sacrificato un pezzo da novanta. E le polemiche, c’è da giurarci, non finiranno tanto presto. A dare l’indiscrezione è il Messaggero. Dopo aver iniziato la carriera in Rai (Roberta Capua era diventata nota nel 1986 venendo eletta Miss Italia, titolo già assegnato a sua madre Marisa Jossa nel 1959. L’anno successivo all’incoronazione, si classifica al 2º posto al concorso internazionale Miss Universo), il passaggio a Mediaset.

Poi nuovo in Rai dopo uno stop di quasi 10 anni. Dall’11 aprile 2018 torna in Rai dove conduce su Rai Premium il talk show Brava!, esperienza replicata anche nell’autunno dello stesso anno con una seconda edizione. Sempre in autunno approda a LA7, dove conduce la rubrica di salute e benessere Belli dentro belli fuori. Dal 13 ottobre 2019, in onda tutte le domeniche alle 11 su LA7, la Capua conduce il programma di cucina L’ingrediente perfetto.





Rai, arriva Roberta Capua: prenderà il posto di Serena Bortone

L’estate 2021 segna il suo ritorno su Rai 1. Dal 28 giugno, infatti, affianca Gianluca Semprini alla conduzione di Estate in diretta, in onda dal lunedì al venerdì dalle 15:45 alle 18:40. Viene confermata alla guida della trasmissione anche per l’estate 2022. E ora questa nuova sorpresa. Scrive il Messaggero come: “Sempre per quanto riguarda i volti tivvù, al Settimo Piano l’orientamento è questo: via Serena Bortone e avanti Roberta Capua per il pomeriggio d’intrattenimento”.

“E sì a Incoronata Boccia, alla Bruchi, e a Francesco Specchia come conduttori e per quest’ultimo, caporedattore di Libero, è previsto un programma ad hoc”. Insomma, tanta carne al fuoco. Giovedì, tra le altre cose, sono previste le nomine. “Mai così tante insieme, ma tante devono essere per cambiare il verso alla Rai e il senso è quello del cosiddetto Raibaltone”.

Continua il Messaggero: “O, come dicono gli avversari, di TeleGiorgia. Quelle nelle testate giornalistiche saranno sottoposte al voto, che tuttavia non dovrebbe riservare sorprese nonostante la ferma opposizione del Pd ma con i 5 stelle in fase trattativista”.