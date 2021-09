Tensione a non finire al GF Vip 6. Entra nella casa l’ex fidanzata di Tommaso Eletti, Valentina. Il giovane, uscito dalla casa in quanto il primo eliminato, è dovuto tornarci per parlare proprio con lei. C’è da dire che dopo l’uscita di Eletti, infatti, i vipponi ne hanno dette di tutti i colori contro Valentina. Per Sophie “lei è l’esempio di donna che sto cercando di non essere, è imbarazzante. Conosco indirettamente Valentina sapevo sarebbe venuta ma speravo avesse più umanità perchè Tommy gli ha sempre portato rispetto qua dentro”.

Jo rincara la dose “non c’era bisogno di venire qui e fare quel monologo capisco il dolore ma non è credibile” e Soleil la accusa di essere troppo velenosa, ma poi ci pensa Alex Belli a distruggere proprio la Nulli: “Ah quei famosi 15 minuti di popolarità che tutti vogliono, morta di fama. Non ha difeso un ragazzo e non lo ha tutelato e lui ha un’anima buona”. Dobbiamo dirlo: l’ingresso di Valentina della scorsa settimana nella casa ai coinquilini di Tommaso non è proprio andato giù e stasera l’ex di Eletti è tornata per difendersi e non le manda a dire. E al suo nuovo rientro se la prende subito con Sophie: “Sono commossa è stato praticamente un assedio”.

Tommaso Eletti e il confronto con Valentina

E ancora Valentina: “Constato una grandissima solidarietà femminile complimenti”, ma la modella non ci sta e la interrompe subito: “Come hai fatto con Tommaso ora stai strumentalizzando la solidarietà femminile, smettila”. E a questo punto si allinea al siparietto anche Soleil che comincia a deridere di Valentina.





Ma poi è il turno di Alex ed è proprio lui a voler parlare per primo: “Ti assicuro che Tommaso ha bisogno d’aiuto, ha dei seri problemi non va messo alla gogna mediatica questo mi ha ferito”. La risposta di Valentina: “Intanto quello che voi chimate cucciolo non è un cucciolo di bambi ma di psyco. Sono stata attaccata, io sono stata innamorata e sono stata accusata per questo”.

Poi ancora: “Ero immersa in una storia e gli ho dato il mondo e poi sono successi avvenmenti gravi. Quello che voi continuate a proteggere è una persona maggiorenne con questo atteggiamento si autorizzano gli uomini a trattare male le donne e a fare tutto ciò che ha fatto lui che voi non sapete”. Poco dopo il confronto anche con Tommaso: “Sei contenta di essere qua di nuovo. Pensavo venissi qua per il bel discorso che avevo fatto chiedendoti anche scusa e invece sei solo in cerca di popolarità”.