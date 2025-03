Grande Fratello, cosa sta succedendo tra Mariavittoria e Tommaso? Negli ultimi giorni la coppia ha vissuto una fortissima crisi e alla fine un acceso litigio ha portato alla rottura della coppia, lasciando i coinquilini e il pubblico col fiato sospeso. A scatenare la crisi è stata la gelosia di Mariavittoria, infastidita dalla crescente sintonia tra Tommaso e Zeudi Di Palma.

Quella che sembrava un’amicizia innocente si è trasformata in una miccia per il conflitto, spingendo Mariavittoria a una decisione drastica: chiudere la relazione. Tommaso ha raccontato: “Lei mi ha chiesto di stare lontano da Zeudi, di non farla ingelosire. Per questo mi ha lasciato”. Il ragazzo, visibilmente turbato, ha cercato conforto in Helena e Javier, confidando loro la sua confusione e il dolore per l’accaduto.

Leggi anche: “Perché l’ho lasciato”. Grande Fratello, l’annuncio di Mariavittoria su Tommaso gela casa e pubblico





Tommaso rivela a Mariavittoria cosa non sopporta di lei

Tuttavia, la rottura non è durata a lungo. Un confronto diretto tra i due ha fatto emergere le rispettive frustrazioni. Tommaso ha esternato la sua sofferenza per l’atteggiamento di Mariavittoria, che tende a trasformare ogni sua difficoltà in un problema irrisolvibile. “Non riesco a esprimerti un mio fastidio senza che tu, però, esageri. Hai rigirato un mio fastidio in un tuo fastidio”, ha dichiarato con amarezza. Infine, ha concluso: “Accetto che vuoi chiudere, ma tu accetta che non sto bene. Se ami una persona non la lasci”.

Allo stesso tempo Mariavittoria ha riconosciuto di aver sbagliato e ha chiesto scusa per la sua reazione impulsiva. “Ero arrabbiata, scusami, non è vero che non ti voglio più vedere. Però questo non significa che ti perdono. Non mi fido di te”, ha ribattuto, lasciando intendere che la situazione è tutt’altro che risolta.

Nonostante tutto, l’amore ha avuto la meglio. Dopo il confronto, i due si sono riappacificati, tornando ufficialmente insieme. Un colpo di scena che ha rassicurato i fan, anche se non ha del tutto dissipato le ombre sulla stabilità della coppia. Ma la tranquillità ritrovata potrebbe essere presto messa alla prova. Mariavittoria è attualmente al televoto per l’eliminazione e la sua permanenza nella casa è in bilico. L’esito della votazione potrebbe nuovamente ribaltare gli equilibri e mettere a dura prova il legame tra i due.

“È meglio se t’allontani”. Grande Fratello, gelo tra MaVi e Tommaso: la discussione degenera