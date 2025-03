Tommaso Franchi, uno dei protagonisti più amati di questa edizione del Grande Fratello, ha fatto una rivelazione shock che riguarda la sua relazione con Mariavittoria Minghetti. Durante una conversazione con Javier Martinez e Helena Prestes, l’idraulico ha spiegato un cambiamento riguardo il rapporto sentimentale che sta vivendo all’interno della Casa.

Le dichiarazioni di Tommaso hanno spiazzato tutti, prima di tutto i fan della coppia composta dall’idraulico senese e dalla dottoressa romana. In tanti speravano di vedere uscire Tommi e Mariavittoria insieme, mano nella mano, pronti a iniziare un nuovo capitolo della loro vita, dopo la fine del reality show. Ma a quanto pare non sarà così. E Tommaso ha spiegato anche il perché. La situazione è precipitata in maniera molto veloce nelle ultime ore.

Leggi anche: “Due eliminati e quarto finalista”. Grande Fratello, cosa succede nella prossima puntata





“Perché l’ho lasciato”. Grande Fratello, l’annuncio di Mariavittoria su Tommaso gela casa e pubblico

“Da oggi sono single e lo dico per davvero – ha annunciato Tommi a Javi ed Helena -. Mi ha lasciato, mi ha detto che sono finto, che non la rispetto e non la tutelo. L’altro giorno a letto ci siamo confrontati e mi ha detto delle cose. Oggi lei è stata molto chiara e mi ha lasciato. A letto mi ha detto ‘stai poco con Zeudi e non farmi ingelosire con lei perché mi dà fastidio’. Io ieri le ho ridetto la stessa cosa, perché lei ieri notte era nell’idromassaggio con Zeudi. Mi dice così e poi si mette nella vasca con lei?”

Poco dopo, anche Mariavittoria ha confermato la fine della relazione, raggiungendo gli altri partecipanti e dichiarando: “Sì, è vero che l’ho lasciato, sì basta. Ci sono dei validi motivi, lui continua a fare cose ripetutamente. Mi ha anche attaccata perché mi sono fatta una doccia con Zeudi, ma ti rendi conto? Da quella cosa è partito un brutto litigio”.

La posizione di Mavi sembra irremovibile. Nel pomeriggio, Tommaso e Mariavittoria si erano confrontati di nuovo, con l’idraulico che, visibilmente provato, aveva accusato la sua ex di incoerenza. “Mi hai detto ‘ti lascio, è finita, non ti voglio parlare più’. Dici parole molto forti, mi hai ferito. Però dammi il permesso di starci male, ho il diritto di stare così e piangere. Mi dici che mi odi tutti i giorni. Il problema perché tu mi hai lasciato non sono io, sei te stessa. Un giorno mi dici grazie senza di te non sarei resistita qui dentro e l’altro mi lasci? Dici una cosa e poi l’opposto. Adesso comprendo e accetto che vuoi chiudere, ma tu accetta che non sto bene. Se ami una persona non la lasci”.

Mariavittoria, però, ha mantenuto la sua posizione, spiegando che non si fida più di lui: “Perché ti sei incaponito a stare con una persona con cui non riesci a trovare un incastro? Perché questo è quello che sta succedendo a te con me qui dentro. Ieri sei stato anche cattivo e ne hai tirate fuori altre, no, non sei cretino, hai fatto delle cattiverie. Inoltre io di te non mi posso fidare. Tu tradisci la mia fiducia, ti scusi e prometti e poi lo rifai. Hai continue mancanze di rispetto nei miei confronti. Chiudiamola qui. Con questo discorso non è che ti perdono”.

Il confronto tra Tommaso e Mariavittoria: "Non mi fido di te" #GrandeFratello



Guarda il video completo: https://t.co/nnrqYJGjuU pic.twitter.com/ojLm3zxcvb — Grande Fratello (@GrandeFratello) March 16, 2025

La dottoressa ha mantenuto il suo atteggiamento fermo, non lasciando spazio a ulteriori tentativi di riconciliazione, e ha ribadito di non poter continuare una relazione con una persona che non la rispetta.