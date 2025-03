Si prospetta una puntata elettrizzante quella del Grande Fratello di lunedì 17 marzo. Le indiscrezioni che stanno circolando in queste ore sono molto interessanti, anche perché ormai ci stiamo avvicinando alla conclusione del reality show e servirà inevitabilmente una scrematura ulteriore dei concorrenti.

Finora sapevamo con certezza che ci sarebbe stato un eliminato al Grande Fratello. In nomination sono finiti Javier, Chiara, Helena, Shaila e Mariavittoria. Ma potrebbe anche esserci una sorprendente seconda eliminazione, che metterebbe a rischio tutti. Subito dopo dovrebbe essere comunicata anche una bella notizia.

Grande Fratello, anticipazione bomba: “Due eliminati e il quarto finalista”

A soffermarsi su quanto possa accadere al Grande Fratello nelle prossime ore è stato il sito Blastingnews. Mancano ormai due settimane alla fine del programma di Alfonso Signorini, quindi potrebbe essere decretata un’altra eliminazione. Potrebbe essere lanciato un televoto flash con secondo abbandono in vista. Per quanto riguarda il primo eliminato, i gieffini maggiormente in pericolo sarebbero Javier e Chiara.

Ma c’è di più, infatti sempre stando a Blastingnews, un altro televoto flash potrebbe permettere la proclamazione del quarto finalista. I finalisti sono per ora appunto tre: Lorenzo, Jessica e Zeudi. E nella puntata del 17 marzo un gieffino o una gieffina potrebbe ricevere la notizia più bella.

Non resta che attendere l’inizio della puntata per capire che tipo di comunicazioni farà Signorini e se queste previsioni saranno realmente giuste.