Stefania Orlando è uscita da pochi giorni dal Grande Fratello, ma ora che è ritornata alla vita quotidiana ha potuto fare un excursus della sua avventura in maniera serena. E una delle prime cose che ha voluto dire ha riguardato Shaila e Lorenzo, la coppia ormai scoppiata. La conduttrice ha svelato il motivo del loro allontanamento.

Il riferimento è stato in particolare a Shaila, visto che per Stefania Orlando ci sarebbe una sorta di strategia dietro la decisione della concorrente del Grande Fratello di distanziarsi da Lorenzo. Attraverso un post sul social X l’ex gieffina ha letteralmente smascherato l’ex velina di Striscia la Notizia.

Leggi anche: “Zeudi vieni qua…”. Grande Fratello, colpo di scena da Helena: passione davanti a Javier





Grande Fratello, Stefania Orlando sgama Shaila: “Perché ora è lontana da Lorenzo”

Dunque, Stefania Orlando ha praticamente attaccato Shaila all’esterno del Grande Fratello. Se in un primo momento ha fatto intendere di essere felice di questa rottura tra la ragazza e Lorenzo, subito dopo ha scritto qualcosa che ha messo in cattiva luce la Gatta. Quest’ultima starebbe agendo per interessi puramente personali.

Questo il messaggio di Stefania sul suo profilo ufficiale X: “Finalmente Shaila prende le distanze da Lorenzo, ma lo fa quando vede che la coppia non la porta in finale. Ora le conviene giocare la carta del vittimismo sperando che il pubblico la premi. Dov’è finito l’amore che tanto difendeva?”.

Finalmente #shaila prende le distanze da #Lorenzo ma lo fa quando vede che la coppia non la porta in finale. Ora le conviene giocare la carta del vittimismo sperando che il pubblico la premi. Dov’è finito l’amore che tanto difendeva? #shailenzo #GrandeFratello — Stefania Orlando (@stefyorlando) March 16, 2025

Il sito Biccy è comunque convinto che non dovrebbero esserci difficoltà per Shaila. E potrebbe raggiungere la finale insieme a Chiara, grazie al supporto anche delle fan di Zeudi.