“Zeudi vieni qua…”. Grande Fratello, colpo di scena da Helena: passione davanti a Javier

Baci, abbracci e… Colpo di scena al GF. Sarà stato l’alcol o un semplice caso, ma la scorsa notte è stata decisamente particolare per due concorrenti del Grande Fratello: Helena Prestes e Zeudi di Palma. La fotomodella brasiliana e l’ex Miss Italia hanno spiazzato il pubblico e, soprattutto, i loro fan con un inatteso riavvicinamento.

Solo pochi giorni fa tra loro due regnava il gelo. Durante la puntata di giovedì scorso, Helena aveva accusato Zeudi di essere falsa e di voler insinuarsi nella sua relazione con il Javier Martinez. Non solo: la modella aveva anche chiesto al proprio compagno di troncare qualsiasi rapporto con lei, persino un’amicizia superficiale.

Ma la notte scorsa ha cambiato tutto. Durante la festa organizzata dal Grande Fratello, le due si sono lasciate andare a gesti affettuosi che hanno subito fatto il giro del web. Su X circolano numerosi video che immortalano il loro ritrovato feeling: abbracci, sorrisi e persino una doccia insieme.

“Ci stanno guardando, vieni qua. Aspetta che ti abbraccio, che in puntata sei molto cattiva con me”, ha detto Helena a Zeudi, togliendole il bicchiere di mano e baciandola più volte sulla guancia. Intorno ad osservarli gli altri inquilini, tutti un po’ increduli. Compreso Javier. Poco dopo, il clima si è fatto ancora più giocoso: le due si sono ritrovate nella vasca, tra schizzi d’acqua e risate. “Zeudi mi ha morso!”, ha esclamato Helena divertita.

Nonostante l’apparente riappacificazione, il pubblico non sembra del tutto convinto della sincerità di Helena. Molti spettatori hanno criticato il suo atteggiamento, ritenendolo studiato a tavolino per attirare consensi. “Helena guarda sempre la telecamera prima di fare fanservice”, commenta un fan de GF. E ancora contro la fotomodella si legge: “Sta mettendo in atto la sua nuova strategia”. Ma non finisce qui: “Ha capito che senza le ‘Zelena’ non arriva in finale”. E un altro escalma: “Imbarazzante, si vede che lo fa apposta”.

Zeudi voleva mordere e indovinate chi ha morso? E perché proprio lei? 🫠pic.twitter.com/7eMIzvA62j — H.✨ (@is16__) March 15, 2025

Resta da vedere se questa ritrovata complicità tra le due concorrenti sia destinata a durare o se sia solo un episodio isolato. Quel che è certo è che il pubblico del Grande Fratello ha già acceso il dibattito.