Serata di divertimento sfrenato al Grande Fratello. Complice qualche bottiglia di vino, i concorrenti del Grande Fratello si sono lasciati andare a una serata di puro divertimento. L’atmosfera nella Casa è apparsa decisamente più leggera rispetto ai mesi precedenti, anche grazie all’avvicinarsi della finale. Tuttavia, la serata non è stata solo all’insegna di balli, canti e corse: due concorrenti si sono appartati e hanno avuto un momento di intimità, senza riuscire a trattenersi.

A rivelare quanto stava accadendo è stata Jessica Morlacchi. La cantante dei Gazosa si trovava seduta fuori dalla camera da letto insieme a Zeudi Di Palma, pronta per andare a dormire, quando ha avvertito l’amica con i suoi modi sempre molto diretti: “Tra poco loro tr…”, ha detto senza giri di parole. Jessica ha poi spiegato che non si trattava solo di una questione di privacy per la coppia, ma anche di rumori che avrebbero impedito agli altri di dormire. “Dobbiamo andare per forza dopo…”, ha aggiunto, prima di imitare con la bocca i suoni dell’intimità della coppia. “Tu dici?”, ha chiesto una sorpresa Zeudi, mentre Jessica annuiva.

Ma chi erano i protagonisti di quella notte di passione? Le concorrenti non hanno fatto nomi, ma secondo le ipotesi più accreditate sui social, Jessica si riferiva proprio a Javier Martinez ed Helena Prestes. La clip è diventata immediatamente virale sui social, scatenando l’ira dei commentator: “”L’ho visto in diretta, stavo morendo”, ha commentato un fan del GF su X. E un altro ancora: “Ho sputato un polmone quando Jessica ha detto: sì, ma ora tr…”.

Nei giorni scorsi già alcuni inquilini del Grande Fratello si erano lamentati delle effusioni troppo rumorose ddi Javier ed Helena. “Hai visto come urlava? Io ero entrata, loro si erano accorti che c’ero, ma hanno continuato”, aveva raccontato l’ex Miss Italia in quella occasione, riferendosi a una scena che avrebbe visto con i suoi occhi. Anche Shaila Gatta era intervenuta, dicendo: “Non capisco perché debbano urlare. Anche a lui giova tutto questo. Ormai sono complici. Alle due di notte a fare così… Quando lo facevamo noi, si lamentavano”. Infine, la stoccata più dura: “Hanno fatto doppietta”.

La questione era stata affrontata anche in studio, con grande imbarazzo di Helena che non pensava che gli altri concorrenti rendessero pubbliche in puntata questi aspetti così intimi della convivenza. Insomma, nella Casa del Grande Fratello le tensioni non mancano, e con la finale sempre più vicina, gli animi sembrano più accesi che mai.