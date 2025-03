Grande Fratello, momento di tensione tra Mariavittoria e Tommaso. Durante il daily di venerdì 14 marzo, Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi si sono trovati al centro di un’accesa discussione. Tutto è iniziato quando il gieffino, notando la coinquilina agitata, ha insistito nel chiederle cosa avesse. La sua insistenza, però, ha infastidito MaVi, che ha reagito in modo seccato. Vediamo cosa è successo nel dettaglio.

Ogni anno, all’interno della Casa del Grande Fratello, si sviluppano le dinamiche più disparate tra amicizie, rivalità e relazioni sentimentali. Tra le coppie di questa edizione c’è anche quella formata da Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi, che di recente hanno avuto un battibecco. Sui canali social del reality è stato condiviso un video che mostra i due discutere in camera da letto.

Leggi anche: “No vabbè, cosa gli ha detto”. Grande Fratello, Mariavittoria e Tommaso faccia a faccia: fan dispiaciuti





MaVi e Tommaso, discussione e incomprensioni tra i due

Dopo aver notato la fidanzata con un’espressione tesa, Tommaso ha più volte cercato di capire cosa non andasse, ma la sua insistenza ha portato Maria Vittoria a rispondere in modo brusco. Infastidita, la gieffina gli ha fatto notare che, probabilmente, “aveva la coda di paglia“, invitandolo a pensare piuttosto alle sue espressioni.

Poi, spazientita, Mariavittoria gli ha chiesto di allontanarsi. Tommaso inizialmente si è allontanato, ma poco dopo ha cercato un chiarimento, chiedendole a quali espressioni si riferisse. Dopo aver insistito, Maria Vittoria ha spiegato di essersi sentita ferita per una frase che lui aveva detto e per il modo in cui era entrato scuotendo la testa.

Tommaso ha replicato, sostenendo di aver solo voluto invitarla a non allontanarsi mentre parlavano. Ha poi aggiunto di esserci rimasto male perché lei si era allontanata mentre lui la stava baciando. A quel punto, però, il gieffino l’ha accusata di rigirare la situazione a proprio piacimento e di aver frainteso. Nonostante il lungo confronto, i due non sono riusciti a trovare un punto d’incontro. Maria Vittoria ha continuato a sostenere che lui avesse la coda di paglia, concludendo la discussione dandogli le spalle e nascondendo la testa sotto la coperta.

“Gli ultimi due finalisti”. Grande Fratello, spuntano gli altri nomi. E sono una sorpresa